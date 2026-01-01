এক ক্লিকে মেইলপিট স্থাপন করুন।
হালকা ইমেল টেস্টিং টুল যা SMTP বার্তাগুলি ক্যাপচার করে এবং সেগুলিকে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনবক্সে প্রদর্শন করে।
Mailpit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mailpit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mailpit হল ডেভেলপারদের জন্য তৈরি একটি ওপেন-সোর্স ইমেইল টেস্টিং এবং ডিবাগিং টুল। এটি একটি বিল্ট-ইন SMTP সার্ভার চালায় যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন থেকে পাঠানো সমস্ত ইমেইল আটকায় এবং আটকানো মেসেজগুলিকে একটি পরিষ্কার, অনুসন্ধানযোগ্য ওয়েব ইনবক্সে প্রদর্শন করে – আসল প্রাপকদের কাছে ইমেইল না পাঠিয়ে। এটি ডেভেলপমেন্ট এবং স্টেজিং পরিবেশে ইমেইল নোটিফিকেশন ফ্লো পরীক্ষা করা, ইমেইল টেমপ্লেটগুলিতে পুনরাবৃত্তি করা এবং SMTP কনফিগারেশন যাচাই করা নিরাপদ করে তোলে।
Mailpit হল MailHog-এর (যা আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না) আধুনিক, সক্রিয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রতিস্থাপন। এটি একটি একক লাইটওয়েট বাইনারি হিসাবে আসে, যার সাথে রয়েছে একটি দ্রুত SQLite-সমর্থিত মেসেজ স্টোর, ফুল-টেক্সট সার্চ, HTML ইমেইল রেন্ডারিং, একটি REST API, এবং ঐচ্ছিক SMTP ও UI অথেন্টিকেশন – সবগুলিই নগণ্য মেমরি ফুটপ্রিন্ট সহ।
Mailpit-এর মূল ফিচারগুলো
SMTP ইমেল ক্যাপচার
একটি ড্রপ-ইন SMTP সার্ভার হিসাবে কাজ করে যা যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন থেকে আউটগোয়িং মেইল আটকায়, ডেভেলপমেন্টের সময় আসল ইমেল ঠিকানায় দুর্ঘটনাজনিত ডেলিভারি প্রতিরোধ করে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনবক্স
একটি প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব UI-তে সম্পূর্ণ HTML রেন্ডারিং, সোর্স ভিউ এবং মোবাইল-বান্ধব লেআউট সহ সমস্ত ক্যাপচার করা বার্তাগুলি দেখুন, অনুসন্ধান করুন এবং পরীক্ষা করুন।
REST API অ্যাক্সেস
একটি নথিভুক্ত REST API এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে বার্তাগুলি জিজ্ঞাসা করুন, মুছুন এবং পরিচালনা করুন, যা স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা স্যুট এবং CI/CD পাইপলাইনগুলির সাথে একীকরণ সক্ষম করে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
বিষয় লাইন, প্রেরক এবং প্রাপকের ঠিকানা, এবং বার্তার মূল অংশ জুড়ে অনুসন্ধান করুন যাতে পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট ইমেলগুলি দ্রুত খুঁজে বের করা যায়।
মেসেজ ট্যাগিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্তাগুলিকে প্রকার অনুসারে ট্যাগ করুন — HTML, সংযুক্তি, ইনলাইন ছবি — বিপুল সংখ্যক পরীক্ষামূলক ইমেলের মধ্যে দ্রুত ভিজ্যুয়াল ফিল্টারিংয়ের জন্য।
কেন Hostinger-এ Mailpit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।