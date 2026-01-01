এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে মেমগ্রাফ স্থাপন করুন।
সংযুক্ত ডেটার উপর রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স, এআই ওয়ার্কফ্লো এবং স্ট্রিমিং পাইপলাইনের জন্য নির্মিত একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইন-মেমোরি গ্রাফ ডেটাবেস।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Memgraph দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মেমগ্রাফ হল একটি ইন-মেমরি গ্রাফ ডেটাবেস যা বৃহৎ, আন্তঃসংযুক্ত ডেটাসেটে রিয়েল-টাইম ট্র্যাভার্সালের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে সাইফার-সামঞ্জস্যপূর্ণ — যা এটিকে নিও4জে কোয়েরিগুলির জন্য একটি ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন করে তোলে — এবং স্ট্রিমিং ও ইভেন্ট-চালিত ওয়ার্কলোডগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম লেটেন্সি সরবরাহ করে। বান্ডেল করা MAGE লাইব্রেরিটি 50টিরও বেশি গ্রাফ অ্যালগরিদম মডিউল (পেজর্যাঙ্ক, কমিউনিটি ডিটেকশন, শর্টেস্ট পাথ এবং আরও অনেক কিছু) যোগ করে যা কোনো বাহ্যিক ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই ডেটাবেসের ভিতরে নেটিভভাবে চলে।
এই ডিপ্লয়মেন্টটি মেমগ্রাফকে মেমগ্রাফ ল্যাবের সাথে যুক্ত করে, যা সাইফার কোয়েরি লেখার, গ্রাফ কাঠামো অন্বেষণ করার এবং অ্যালগরিদম পরীক্ষা চালানোর জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল কোয়েরি ইন্টারফেস। আপনার নিজের ভিপিএস-এ উভয়ই চালানোর ফলে আপনি মেমরি বরাদ্দ, ডেটা ধারণ এবং অ্যাক্সেস নীতিগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান — কোনো প্রতি-নোড ক্লাউড প্রাইসিং বা বিক্রেতার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
Memgraph-এর মূল ফিচারগুলো
ইন-মেমরি পারফরম্যান্স
গ্রাফ ডেটা সম্পূর্ণরূপে RAM-এ সংরক্ষিত থাকে, যা গভীরভাবে সংযুক্ত ডেটাসেটেও সাব-মিলিসেকেন্ড ট্র্যাভার্সাল এবং রিয়েল-টাইম কোয়েরি প্রতিক্রিয়া সক্ষম করে।
Cypher সামঞ্জস্য
সম্পূর্ণ openCypher সমর্থন মানে বিদ্যমান Neo4j ক্যোয়ারী, ড্রাইভার এবং টুলিং ক্যোয়ারী সিনট্যাক্সে ন্যূনতম পরিবর্তন সহ স্থানান্তরিত হয়।
MAGE অ্যালগরিদম লাইব্রেরি
৫০টিরও বেশি বিল্ট-ইন গ্রাফ অ্যালগরিদম — পেজর্যাঙ্ক, বিটুইননেস সেন্ট্রালিটি, কমিউনিটি ডিটেকশন, লিঙ্ক প্রেডিকশন — কোনো বাহ্যিক পাইপলাইন ছাড়াই নেটিভ কোয়েরি মডিউল হিসাবে চলে।
Memgraph Lab UI
সাইফার ক্যোয়ারী লেখা ও চালানো, গ্রাফ টপোলজি পরিদর্শন এবং ইন্টারেক্টিভভাবে অ্যালগরিদম ফলাফল অন্বেষণ করার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস।
স্ট্রিমিং ডেটা ইনজেশন
নেটিভ কাফকা এবং পালসার ইন্টিগ্রেশন ব্যাচ ইটিএল পাইপলাইন বা বাহ্যিক সংযোগকারী ছাড়াই ইভেন্ট স্ট্রিম থেকে নিরবচ্ছিন্ন গ্রাফ আপডেট করার অনুমতি দেয়।
গ্রাফর্যাগ ও এআই মেমরি
গ্রাফ-কাঠামোবদ্ধ মেমরি এবং পুনরুদ্ধার সম্পর্ক-সচেতন প্রসঙ্গ সহ এলএলএম অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে বৃদ্ধি করে, যা এআই এজেন্ট এবং চ্যাটবটগুলিতে আরও নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Memgraph রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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