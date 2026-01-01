এক ক্লিকে বিল্ডবট স্থাপন করুন।
নমনীয় ওপেন-সোর্স CI/CD ফ্রেমওয়ার্ক যা বিতরণ করা কর্মীদের মধ্যে সফটওয়্যার বিল্ড, পরীক্ষা এবং স্থাপন স্বয়ংক্রিয় করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Buildbot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বিল্ডবট হল একটি পাইথন-ভিত্তিক কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন এবং ডেলিভারি ফ্রেমওয়ার্ক যা সফটওয়্যার তৈরি, পরীক্ষা এবং স্থাপনকে স্বয়ংক্রিয় করে। মতামত-ভিত্তিক হোস্টেড সিআই পরিষেবাগুলির বিপরীতে, বিল্ডবট পাইথন কোডে সম্পূর্ণরূপে কনফিগারযোগ্য — প্রতিটি ট্রিগার, শিডিউলার, বিল্ডার এবং রিপোর্টার প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা দলগুলিকে ডিক্লারেটিভ YAML স্কিমার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের বিল্ড পাইপলাইনগুলির উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়।
একটি VPS-এ বিল্ডবট স্ব-হোস্ট করা আপনার বিল্ড অবকাঠামোকে আপনার নিয়ন্ত্রিত সার্ভারগুলিতে রাখে, কোনো প্রতি-মিনিট বিলিং, কোনো রিপোজিটরি সীমা এবং বাহ্যিক CI প্রদানকারীর আপটাইমের উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। মাস্টার-ওয়ার্কার আর্কিটেকচার একটি ছোট VPS-এর একটি একক ওয়ার্কার থেকে ডেডিকেটেড মেশিন জুড়ে কয়েক ডজন ওয়ার্কার পর্যন্ত স্কেল করে, সবকিছু একটি কেন্দ্রীয় ওয়েব ড্যাশবোর্ড থেকে সমন্বিত হয়।
Buildbot-এর মূল ফিচারগুলো
পাইথন-কনফিগার করা পাইপলাইন
প্রতিটি বিল্ড ধাপ, ট্রিগার এবং বিজ্ঞপ্তি পাইথন কোডে সংজ্ঞায়িত করুন সম্পূর্ণ নমনীয়তার জন্য যা ডিক্লারেটিভ YAML কনফিগারেশনগুলি মেলাতে পারে না।
বিতরণকৃত কর্মী স্থাপত্য
যেকোনো সংখ্যক ওয়ার্কারে বিল্ড চালান — স্থানীয় কন্টেইনার, রিমোট মেশিন, অথবা ক্লাউড ভিএম-এ — সবকিছু একটি মাস্টার থেকে সমন্বিত হয়।
ওয়েব বিল্ড ড্যাশবোর্ড
বিল্ডবট ওয়েব ইন্টারফেস থেকে ওয়াটারফল, কনসোল এবং গ্রিড ভিউ সহ বিল্ডের ইতিহাস, লাইভ অগ্রগতি এবং কর্মীর অবস্থা নিরীক্ষণ করুন।
নমনীয় সময়সূচী
কম্পোজেবল শিডিউলার অবজেক্ট ব্যবহার করে কোড কমিট, সময়সূচী, ম্যানুয়াল অনুরোধ, অথবা আপস্ট্রিম বিল্ড ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিল্ড ট্রিগার করুন।
REST API এবং রিপোর্টার
REST API এর মাধ্যমে বিল্ডের অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন এবং ইমেল, স্ল্যাক, গিটহাব স্ট্যাটাস চেক, অথবা যেকোনো কাস্টম ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্টে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
কেন Hostinger-এ Buildbot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।