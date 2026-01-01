এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Colanode স্থাপন করুন।
স্ল্যাক এবং নোশনের একটি স্থানীয়-প্রথম ওপেন-সোর্স বিকল্প যা চ্যাট, পেজ এবং ডেটাবেসকে একটি ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে।
Colanode-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Colanode দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Colanode হল একটি অল-ইন-ওয়ান ওপেন-সোর্স কোলাবোরেশন ওয়ার্কস্পেস যা একটি লোকাল-ফার্স্ট আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি রিয়েল-টাইম টিম চ্যাট, রিচ টেক্সট পেজ এবং উইকি, টেবিল, কানবান এবং ক্যালেন্ডার ভিউ সহ কাস্টমাইজেবল ডেটাবেস এবং ফাইল ম্যানেজমেন্টকে একত্রিত করে — যা Slack এবং Notion-এর মতো একই কাজ করে এমন একটি একক টুলে, যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন।
প্রতিটি পরিবর্তন প্রথমে একটি লোকাল SQLite ডেটাবেসে সেভ করা হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে সার্ভারের সাথে সিঙ্ক করা হয়, যাতে অ্যাপটি দুর্বল কানেকশনেও রেসপনসিভ থাকে এবং অফলাইনে কাজ করতে পারে। পেজ এবং ডেটাবেস রেকর্ডে একই সাথে করা এডিটগুলো Yjs দ্বারা চালিত CRDTs-এর মাধ্যমে মার্জ করা হয়, যার ফলে টিমমেটরা একই সময়ে এডিট করলেও কোনো কনফ্লিক্ট হয় না। সেলফ-হোস্টিং আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রতিটি মেসেজ, ডকুমেন্ট এবং ফাইল রাখে, কোনো প্রতি-ইউজার ফি ছাড়াই।
Colanode-এর মূল ফিচারগুলো
লোকাল-ফার্স্ট সিঙ্ক
পরিবর্তনগুলি প্রথমে একটি স্থানীয় SQLite ডেটাবেসে লেখা হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে সিঙ্ক করা হয়, যাতে অ্যাপটি অফলাইনে দ্রুত থাকে এবং সার্ভার পুনরায় সংযোগ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয়।
রিয়েল-টাইম টিম চ্যাট
স্থায়ী চ্যানেল এবং সরাসরি বার্তা আপনার নথি এবং প্রকল্পের ডেটার পাশাপাশি দলের কথোপকথনগুলিকে একই ওয়ার্কস্পেসে সুসংগঠিত রাখে।
রিচ টেক্সট পেজ
ডকুমেন্ট, উইকি এবং নোটের জন্য একটি ব্লক-ভিত্তিক সম্পাদক — নোশনের মতো — এম্বেড, কোড ব্লক এবং কাঠামোগত জ্ঞানের জন্য নেস্টেড পেজ হায়ার্কি সহ।
কাস্টম ডেটাবেস
কাস্টম ফিল্ড ব্যবহার করে তথ্য সাজান এবং টেবিল, কানবান ও ক্যালেন্ডার ভিউয়ের মধ্যে পরিবর্তন করুন, একটি পৃথক প্রজেক্ট ট্র্যাকার বা স্প্রেডশীট টুলের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
দ্বন্দ্ব-মুক্ত সম্পাদনা
Yjs দ্বারা চালিত CRDTs একাধিক ব্যক্তিকে একই পৃষ্ঠা বা রেকর্ড একই সাথে সম্পাদনা করতে দেয়, পরিবর্তনগুলি ওভাররাইট না করে অথবা ম্যানুয়াল বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Colanode রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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