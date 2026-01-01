এক ক্লিকে কাউন্টলি ইনস্টলেশন।
মোবাইল, ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে ব্যবহারকারীর যাত্রা ট্র্যাক করার জন্য গোপনীয়তা-প্রথম পণ্য বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Countly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কাউন্টলি হলো একটি ওপেন-সোর্স, প্রাইভেসি-ফার্স্ট অ্যানালিটিক্স এবং এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা মোবাইল, ওয়েব, ডেস্কটপ এবং IoT অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে প্রোডাক্টের পারফরম্যান্স ও ইউজারের আচরণ ট্র্যাক করার জন্য হাজার হাজার টিম দ্বারা বিশ্বস্ত। এর প্লাগইন-ভিত্তিক আর্কিটেকচার আপনাকে শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো চালু করার সুবিধা দেয় — সেশন ট্র্যাকিং এবং ক্র্যাশ রিপোর্টিং থেকে শুরু করে পুশ নোটিফিকেশন ও রিমোট কনফিগারেশন পর্যন্ত — আপনার ডেপ্লয়মেন্টকে ভারী না করে।
কাউন্টলি সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনি আপনার অ্যানালিটিক্স ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা পান, যেখানে কোনো থার্ড-পার্টি ডেটা শেয়ারিং, কোনো স্যাম্পলিং লিমিট এবং কোনো পার-ইভেন্ট প্রাইসিং নেই। সংবেদনশীল ইউজারের আচরণ ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখতে এবং GDPR ও প্রাইভেসি কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে আপনার নিজস্ব VPS-এ এটি চালান।
Countly-এর মূল ফিচারগুলো
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ট্র্যাকিং
মোবাইল (iOS, Android), ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপ থেকে সেশন, ইভেন্ট এবং ব্যবহারকারীর যাত্রা সংগ্রহ করুন React Native, Flutter, Unity এবং আরও অনেক কিছুর জন্য অফিসিয়াল SDK ব্যবহার করে।
ক্র্যাশ রিপোর্টিং
সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ত্রুটি এবং ক্র্যাশগুলি ক্যাপচার ও বিশ্লেষণ করুন, সম্পূর্ণ স্ট্যাক ট্রেস এবং প্রভাবিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা সহ সমাধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করার জন্য।
পুশ বিজ্ঞপ্তি
ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি iOS এবং Android ব্যবহারকারীদের কাছে লক্ষ্যযুক্ত পুশ বিজ্ঞপ্তি পাঠান, দর্শক বিভাজন এবং বিতরণ ট্র্যাকিং সহ।
রিমোট কনফিগারেশন
নতুন সংস্করণ প্রকাশ না করেই, রিমোট কনফিগ কী-ভ্যালু পেয়ার ব্যবহার করে রিয়েল টাইমে অ্যাপের আচরণ আপডেট করুন, যা নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী সেগমেন্টের সাথে যুক্ত।
কমপ্লায়েন্স হাব
একটি একক বিল্ট-ইন ইন্টারফেস থেকে জিডিপিআর সম্মতি ব্যবস্থাপনা এবং ডেটা বিষয় অনুরোধগুলি — ডেটা রপ্তানি ও মুছে ফেলা সহ — পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Countly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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Ackee
Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।