এক ক্লিকে Grist স্থাপন করুন।
একটি স্ব-হোস্টেড এয়ারটেবল বিকল্প হিসাবে ওপেন-সোর্স স্প্রেডশীট-ডেটাবেস হাইব্রিড।
Grist-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grist দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grist হলো একটি ওপেন-সোর্স রিলেশনাল স্প্রেডশীট যা স্প্রেডশীটের পরিচিতি এবং ডেটাবেসের ক্ষমতাকে একত্রিত করে। টিমগুলো কোড না লিখেই ডেটা অর্গানাইজ করতে, কাস্টম ভিউ তৈরি করতে, ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করতে এটি ব্যবহার করে, যা এটিকে Airtable-এর একটি বহুমুখী সেলফ-হোস্টেড বিকল্প করে তোলে।
পাইথন ফর্মুলা, গ্র্যানুলার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, একটি REST API এবং কাস্টম উইজেটসহ, Grist টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল উভয় ইউজারকেই অত্যাধুনিক ডেটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সক্ষম করে। এই টেমপ্লেটে নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজের জন্য PostgreSQL, পারফরম্যান্স ক্যাশিংয়ের জন্য Redis, এবং সুরক্ষিত টিম অ্যাক্সেসের জন্য Traefik HTTPS রাউটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Grist-এর মূল ফিচারগুলো
রিলেশনাল ডেটা মডেল
একটি ডাটাবেসের মতো রেফারেন্স এবং লুকআপ ব্যবহার করে টেবিল সংযুক্ত করুন, একই সাথে একটি স্প্রেডশীটের পরিচিত সম্পাদনার অভিজ্ঞতা বজায় রেখে।
পাইথন সূত্রাবলী
সীমিত স্প্রেডশীট ফর্মুলা ভাষার পরিবর্তে গণনা এবং ডেটা রূপান্তরের জন্য সম্পূর্ণ পাইথন ব্যবহার করুন।
কাস্টম ভিউ & লেআউট
আপনার ডেটা যেকোনো উপায়ে দেখতে এবং সেটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য কার্ড ভিউ, চার্ট, ক্যালেন্ডার এবং কাস্টম উইজেট লেআউট তৈরি করুন।
সূক্ষ্ম অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
টিম সহযোগিতা এবং ডেটা দৃশ্যমানতার উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য ডকুমেন্ট, টেবিল, কলাম এবং সারি স্তরে অনুমতি নির্ধারণ করুন।
REST API একীকরণ
সম্পূর্ণ API অ্যাক্সেস বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশনের জন্য ডেটা অপারেশন পড়া, লেখা এবং স্বয়ংক্রিয় করা সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Grist রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।