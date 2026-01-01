এক ক্লিকে OpnForm ইনস্টল করুন।
লজিক, নোটিফিকেশন এবং অ্যানালিটিক্স সহ সুন্দর, এম্বেডযোগ্য ফর্ম তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স ফর্ম বিল্ডার।
OpnForm-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpnForm দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpnForm হলো Typeform এবং Google Forms-এর একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা এমন টিমগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের ফর্ম ডেটা এবং সাবমিশন পাইপলাইনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চায়। এটি কন্ডিশনাল লজিক, মাল্টি-পেজ ফর্ম, ফাইল আপলোড এবং বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড টাইপসহ একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফর্ম এডিটর প্রদান করে — এসবই কোনো রেসপন্স ফি বা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে ডেটা বাইরে না নিয়ে।
OpnForm সেলফ-হোস্ট করলে আপনি আনলিমিটেড রেসপন্স, কাস্টম ব্র্যান্ডিং এবং ফর্ম সাবমিশন সরাসরি আপনার নিজস্ব ডেটাবেস, ওয়েবহুক এবং নোটিফিকেশন চ্যানেলে কানেক্ট করার সুবিধা পাবেন। আপনি ডেটা রিটেনশন পলিসি সেট করতে পারবেন এবং সাবমিশন ডেটাতে কার অ্যাক্সেস থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যা এটিকে নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং প্রাইভেসি-সচেতন টিমগুলোর জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
OpnForm-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার
ফাইল আপলোড, স্বাক্ষর, রেটিং স্কেল এবং ম্যাট্রিক্স গ্রিড সহ ২০টিরও বেশি ফিল্ড টাইপ ব্যবহার করে দৃশ্যত ফর্ম তৈরি করুন।
শর্তসাপেক্ষ যুক্তি
পূর্ববর্তী উত্তরগুলির উপর ভিত্তি করে ক্ষেত্রগুলি দেখান বা লুকান, যাতে উত্তরদাতাদের শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির দিকে পরিচালিত করা যায়।
ওয়েবহুক এবং বিজ্ঞপ্তি
প্রতিটি জমা দেওয়ার সাথে ওয়েবহুক এবং ইমেল বিজ্ঞপ্তি ট্রিগার করুন যাতে আপনার দল সতর্ক হয় এবং আপনার সিস্টেমগুলি সিঙ্কে থাকে।
যেখানে খুশি এম্বেডযোগ্য
আপনার পৃষ্ঠা থেকে দর্শকদের অন্য কোথাও না পাঠিয়ে যেকোনো ওয়েবসাইটে পপআপ, স্লাইডার বা ইনলাইন উইজেট হিসাবে ফর্ম এম্বেড করুন।
প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা
কলাম-স্তরের অনুসন্ধান এবং CSV এক্সপোর্ট সহ একটি বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড থেকে সমস্ত ফর্ম জমা দেখুন, ফিল্টার করুন এবং এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ OpnForm রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।