এক ক্লিকে ফ্যাক্টরি স্থাপন করুন।
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন, ভাষা-নিরপেক্ষ ব্যাকগ্রাউন্ড জব সার্ভার, যা জব নিরীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ইউআই সহ আসে।
Faktory-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Faktory দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্যাক্টরি হল একটি স্বতন্ত্র ব্যাকগ্রাউন্ড জব সার্ভার যা যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় শক্তিশালী জব প্রসেসিং নিয়ে আসে। এটি একটি সহজ প্রোটোকল-ভিত্তিক ইন্টারফেস সরবরাহ করে যাতে রুবি, গো, পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্ট, পিএইচপি এবং আরও অনেক ভাষায় লেখা কর্মীরা একটি একক ভাষা ইকোসিস্টেমের সাথে আবদ্ধ না হয়ে একই জব অবকাঠামো ভাগ করে নিতে পারে।
আপনার ভিপিএস-এ ফ্যাক্টরি স্ব-হোস্ট করা আপনাকে জব কিউ, রিট্রাই লজিক এবং পারফরম্যান্স ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। বিল্ট-ইন ওয়েব ড্যাশবোর্ড আপনাকে অতিরিক্ত কোনো টুলিং ছাড়াই রিয়েল টাইমে থ্রুপুট নিরীক্ষণ করতে, ব্যর্থ কাজগুলি পরিদর্শন করতে এবং কিউগুলি পরিচালনা করতে দেয়।
Faktory-এর মূল ফিচারগুলো
ভাষা-নিরপেক্ষ ডিজাইন
ফ্যাক্টরি ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি সহ যেকোনো ভাষা কাজগুলিকে সারিবদ্ধ করতে এবং প্রক্রিয়া করতে পারে, যা পলিগ্লট স্ট্যাক জুড়ে একীভূত করা সহজ করে তোলে।
অন্তর্নির্মিত ওয়েব ড্যাশবোর্ড
একটি স্বজ্ঞাত ব্রাউজার-ভিত্তিক UI এর মাধ্যমে কিউ গভীরতা, কাজের থ্রুপুট এবং ব্যর্থতা নিরীক্ষণ করুন, যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।
নির্ভরযোগ্য কাজের ধারাবাহিকতা
কাজগুলো একটি এমবেডেড রেডিস-কম্প্যাটিবল স্টোর ব্যবহার করে ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে পুনরায় চালু বা ব্যর্থতার কারণে কোনো কাজ হারাবে না।
স্বয়ংক্রিয় পুনঃচেষ্টা
ব্যর্থ কাজগুলি কনফিগারযোগ্য ব্যাকঅফ সময়সূচী সহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় চেষ্টা করা হয়, ক্ষণস্থায়ী ত্রুটির জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ কমিয়ে।
সারি অগ্রাধিকার
কনফিগারযোগ্য ওজন সহ নামযুক্ত কিউতে কাজগুলি রুট করুন যাতে উচ্চ-অগ্রাধিকারের কাজ সর্বদা প্রথমে প্রক্রিয়া করা হয়।
কেন Hostinger-এ Faktory রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।