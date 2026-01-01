এক ক্লিকে Downtify স্থাপন করুন।
মিউজিক ডাউনলোডার যা স্পটিফাই লিঙ্ক ব্যবহার করে ইউটিউব থেকে অডিও সংগ্রহ করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাইলগুলিকে মেটাডেটা, অ্যালবাম আর্ট এবং লিরিক্স সহ ট্যাগ করে।
Downtify-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Downtify দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডাউনটিফাই হল একটি স্ব-হোস্টেড মিউজিক ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন যা স্পটিফাই-এর সমৃদ্ধ মেটাডেটাকে ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরির সাথে সংযুক্ত করে। যেকোনো স্পটিফাই লিঙ্ক পেস্ট করুন — একটি একক ট্র্যাক, একটি অ্যালবাম, অথবা একটি সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট — এবং ডাউনটিফাই অডিওটি নিয়ে আসে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালবাম আর্ট, শিল্পী তথ্য, ট্র্যাক নম্বর, লিরিক্স এবং জেনার ট্যাগ সহ ফলাফল ফাইলটিকে সমৃদ্ধ করে।
ওয়েব ইন্টারফেসটি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম: একটি URL জমা দিন, একটি সম্পূর্ণ ট্যাগ করা অডিও ফাইল পান। ডাউনলোড করা ফাইলগুলি একটি স্থায়ী ভলিউমে সংরক্ষণ করা হয়, যা যেকোনো মিডিয়া লাইব্রেরি ম্যানেজারের সাথে সংগ্রহটিকে একত্রিত করা সহজ করে তোলে। বড় ডাউনলোড শেষ হলে ডেস্কটপ বিজ্ঞপ্তি আপনাকে সতর্ক করে। সেল্ফ-হোস্টিং আপনাকে স্ট্রিমিং প্রাপ্যতা বা প্রতি-স্ট্রিম ফি-এর উপর নির্ভরতা ছাড়াই আপনার সঙ্গীত লাইব্রেরির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Downtify-এর মূল ফিচারগুলো
Spotify লিংক ডাউনলোড
একক ট্র্যাক, অ্যালবাম এবং প্লেলিস্টের জন্য Spotify URL গ্রহণ করে, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে YouTube থেকে সংশ্লিষ্ট অডিও নিয়ে আসে।
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা ট্যাগিং
পরিষ্কার লাইব্রেরি সংগঠনের জন্য প্রতিটি ডাউনলোড করা ফাইলে অ্যালবাম আর্ট, লিরিক্স, শিল্পীর বিবরণ, ট্র্যাক নম্বর এবং জেনার ট্যাগ এম্বেড করে।
ব্যাচ প্লেলিস্ট সমর্থন
একক অপারেশনে সম্পূর্ণ অ্যালবাম এবং প্লেলিস্ট ডাউনলোড করে, ব্যাকগ্রাউন্ডে কিউ ব্যবস্থাপনা এবং অগ্রগতি ট্র্যাকিং পরিচালনা করে।
ডেস্কটপ নোটিফিকেশন
ডাউনলোড সম্পূর্ণ হলে আপনাকে সতর্ক করে যাতে আপনি অন্য কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন যখন বড় ব্যাচগুলি প্রক্রিয়াধীন থাকে।
স্থায়ী স্টোরেজ
সমস্ত ডাউনলোড একটি ডেডিকেটেড ভলিউমে সংরক্ষণ করে যা কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে এবং বাহ্যিক মিডিয়া লাইব্রেরি সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত হয়।
কেন Hostinger-এ Downtify রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।