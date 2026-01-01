এক ক্লিকে ক্রোকি স্থাপন।
ইউনিফাইড ডায়াগ্রাম-অ্যাস-কোড এপিআই যা ৩০+ সমর্থিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে পাঠ্য বিবরণকে ডায়াগ্রামে রূপান্তরিত করে।
Kroki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kroki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kroki হল টেক্সচুয়াল বর্ণনা থেকে ডায়াগ্রাম তৈরির জন্য একটি সমন্বিত HTTP API। প্রতিটি ডায়াগ্রাম ফরম্যাটের জন্য আলাদা টুল ইনস্টল ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পরিবর্তে, Kroki ৩০টিরও বেশি ডায়াগ্রাম লাইব্রেরি — যার মধ্যে PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, এবং Excalidraw অন্তর্ভুক্ত — একটি একক এন্ডপয়েন্টের পেছনে একত্রিত করে যা SVG, PNG, অথবা PDF আউটপুট প্রদান করে।
আপনার VPS-এ Kroki স্ব-হোস্ট করা পাবলিক রেন্ডারিং পরিষেবাগুলির উপর নির্ভরতা দূর করে, সংবেদনশীল আর্কিটেকচার ডায়াগ্রামগুলিকে আপনার নেটওয়ার্কের মধ্যে রাখে, এবং রেট লিমিট বা আপনার পরিকাঠামো থেকে ডেটা বাইরে না নিয়েই ডকুমেন্টেশন পাইপলাইন, উইকি এবং CI/CD ওয়ার্কফ্লোতে ডায়াগ্রাম তৈরিকে একীভূত করতে দেয়।
Kroki-এর মূল ফিচারগুলো
30+ চিত্র লাইব্রেরি
PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, এবং আরও অনেক কিছু একটি API এন্ডপয়েন্ট থেকে রেন্ডার করুন।
একাধিক আউটপুট ফরম্যাট
ডায়াগ্রামগুলি SVG, PNG, PDF, অথবা Base64 হিসাবে ফেরত পান — আপনার ডকুমেন্টেশন টুলচেইনের সাথে মানানসই ফর্ম্যাটটি বেছে নিন।
পাইপলাইন ইন্টিগ্রেশন
Asciidoctor, Confluence, GitLab, এবং Kroki ডায়াগ্রাম ব্লক সিনট্যাক্স সমর্থন করে এমন যেকোনো টুলের সাথে ড্রপ-ইন সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কোনো বাহ্যিক কল নেই
আপনার ভিপিএস-এ সমস্ত রেন্ডারিং স্থানীয়ভাবে ঘটে — স্থাপত্য এবং সিস্টেম ডায়াগ্রামগুলি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না।
সহজ HTTP API
ডায়াগ্রাম উৎস সহ একটি POST অনুরোধ পাঠান অথবা একটি GET URL এম্বেড করুন — কোনো SDK বা ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Kroki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।