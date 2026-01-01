এক ক্লিকে ম্যাট্রিক্স কন্ডুইট ইনস্টলেশন।
কম সম্পদ খরচে নিরাপদ, ফেডারেটেড চ্যাটের জন্য হালকা ওজনের রাস্ট-ভিত্তিক ম্যাট্রিক্স হোমসার্ভার।
Matrix Conduit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Matrix Conduit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Matrix Conduit হলো Rust-এ লেখা একটি সহজ, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য Matrix হোমসার্ভার। Synapse-এর একটি লাইটওয়েট বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি একটি সিঙ্গেল বাইনারি হিসেবে আসে একটি এমবেডেড RocksDB ডেটাবেস সহ, যা PostgreSQL বা অন্যান্য এক্সটার্নাল সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং আপনার নিজস্ব চ্যাট সার্ভার চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স ফুটপ্রিন্টকে নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেয়।
একটি VPS-এ Conduit সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে মেসেজ হিস্টরি, মিডিয়া এবং এনক্রিপশন কী-এর সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, যখন এটি গ্লোবাল Matrix নেটওয়ার্কের সাথে ফেডারেট করে। এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ডিফল্টরূপে এনাবল করা থাকে, এবং Element, FluffyChat, বা Cinny-এর মতো যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড Matrix ক্লায়েন্ট স্বাভাবিকভাবেই কানেক্ট হয়, যাতে আপনার কমিউনিটি সেই টুলগুলো ব্যবহার করতে পারে যা তারা ইতিমধ্যেই জানে।
Matrix Conduit-এর মূল ফিচারগুলো
হালকা প্রভাব
একটি এমবেডেড রক্সডিবি স্টোর সহ একটি একক রাস্ট বাইনারি ছোট ভিপিএস প্ল্যানগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে, যেখানে সিন্যাপ্স হিমশিম খাবে।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
ব্যক্তিগত কক্ষ এবং সরাসরি বার্তা ডিফল্টরূপে এনক্রিপ্ট করা হয় যাতে বার্তার বিষয়বস্তু তাদের প্রাপক ছাড়া অন্য কারো কাছে অপাঠ্য থাকে।
ম্যাট্রিক্স ফেডারেশন
উন্মুক্ত ম্যাট্রিক্স প্রোটোকল এবং ফেডারেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো অন্য ম্যাট্রিক্স হোমসার্ভারে ব্যবহারকারীদের সাথে সংযোগ করুন।
কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস নেই
একটি এমবেডেড রকসডিবি ইনস্ট্যান্সে সমস্ত ডেটা সংরক্ষণ করে, যা পোস্টগ্রেএসকিউএল সেটআপ, টিউনিং এবং ব্যাকআপের জটিলতা দূর করে।
স্ট্যান্ডার্ড ক্লায়েন্ট সমর্থিত
এলিমেন্ট, ফ্ল্যাফিখ্যাট, সিনি, নেকো, এবং ম্যাট্রিক্স ক্লায়েন্ট-সার্ভার API ব্যবহারকারী অন্যান্য সকল ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে।
রেজিস্ট্রেশন টোকেন নিয়ন্ত্রণ
একটি শেয়ার করা গোপন টোকেনের মাধ্যমে নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে শুধুমাত্র আপনার আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আপনার সার্ভারে সাইন আপ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Matrix Conduit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।