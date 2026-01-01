এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে গ্ল্যান্স স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড যা আরএসএস ফিড, আবহাওয়া, সার্ভার পরিসংখ্যান এবং আরও অনেক কিছু একটি দৃশ্যে একত্রিত করে।
Glance-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Glance দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্ল্যান্স হল একটি গো-ভিত্তিক, স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড যা আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রবাহকে একটি একক, কাস্টমাইজযোগ্য পৃষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত করে। এটি বিভিন্ন উইজেট সমর্থন করে — আরএসএস ফিড, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, হ্যাকার নিউজ, রেডিট, ইউটিউব চ্যানেল, সার্ভার পরিসংখ্যান, ডকার কন্টেইনার স্ট্যাটাস এবং আরও অনেক কিছু — যা ন্যূনতম রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট সহ রিয়েল টাইমে আপডেট হয়।
আপনার ভিপিএস-এ গ্ল্যান্স হোস্ট করা আপনার ব্যক্তিগত ডেটা ফিডগুলিকে ব্যক্তিগত রাখে এবং ক্লাউড-হোস্টেড বিকল্পগুলির জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এমন অভ্যন্তরীণ এপিআই এবং পরিষেবাগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে। প্রথমবার চালু করার সময় একটি ডিফল্ট কনফিগারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় যাতে আপনি স্থাপনার পরপরই একটি কার্যকরী ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস করতে পারেন।
Glance-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত ফিড একত্রীকরণ
আরএসএস ফিড, রেডিট পোস্ট, হ্যাকার নিউজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া আপডেটগুলিকে একটি একক স্ক্রলযোগ্য ড্যাশবোর্ড ভিউতে আনুন।
সার্ভার এবং কন্টেইনার পর্যবেক্ষণ
টুল পরিবর্তন না করেই আপনার কন্টেন্ট ফিডের পাশাপাশি ডকার কন্টেইনারের অবস্থা এবং সার্ভার মেট্রিক্স নিরীক্ষণ করুন।
বিস্তৃত উইজেট লাইব্রেরি
ক্যালেন্ডার, আবহাওয়া, বাজারের ডেটা, ইউটিউব চ্যানেল এবং টুইচ স্ট্রিমগুলি কনফিগারযোগ্য উইজেট হিসাবে উপলব্ধ।
হালকা Go বাইনারি
ন্যূনতম মেমরি এবং CPU ব্যবহারের জন্য Go-তে তৈরি, গ্ল্যান্স একটি শেয়ার্ড VPS-এ অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
কাস্টম API একীকরণ
অভ্যন্তরীণ API এবং মালিকানাধীন ডেটা উৎসগুলি সংযুক্ত করুন যাতে ব্যক্তিগত মেট্রিক্স প্রদর্শন করা যায়, যা হোস্ট করা ড্যাশবোর্ডগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে না।
কেন Hostinger-এ Glance রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।