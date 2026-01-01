GNS3 Server-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে GNS3 সার্ভার স্থাপন করুন।

ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক টপোলজি এমুলেটর, যা একটি ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইন্টারফেস সহ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ল্যাব ডিজাইন এবং সিমুলেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে GNS3 সার্ভার স্থাপন করুন।

GNS3 Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

GNS3 Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

GNS3 (গ্রাফিক্যাল নেটওয়ার্ক সিমুলেটর-৩) হল একটি ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক এমুলেশন প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বজুড়ে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষার্থী এবং সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষকদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি আপনাকে আসল সিসকো আইওএস, জুনিপার এবং অন্যান্য ভেন্ডরের ইমেজ হালকা ভার্চুয়াল অ্যাপ্লায়েন্সের পাশাপাশি ব্যবহার করে জটিল মাল্টি-ভেন্ডর নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি করতে দেয়, কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার ছাড়াই।

একটি VPS-এ GNS3 সার্ভার চালানো আপনার ল্যাবকে স্থায়ী এবং যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে। প্রোজেক্ট, ডিভাইস ইমেজ এবং টপোলজিগুলি টেকসই নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষণ করা হয় যাতে আপনার কাজ কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে। বান্ডেল করা ওয়েব UI সরাসরি পোর্ট 3080-এ সার্ভার API-এর সাথে সংযুক্ত হয়, যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইসের যেকোনো ব্রাউজার থেকে একটি সম্পূর্ণ ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ টপোলজি এডিটর সরবরাহ করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

GNS3 Server-এর মূল ফিচারগুলো

মাল্টি-ভেন্ডর এমুলেশন

কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার ছাড়াই একই টপোলজিতে ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লায়েন্সের পাশাপাশি বাস্তব সিসকো আইওএস, জুনিপার এবং অন্যান্য বিক্রেতার ইমেজ চালান।

ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইউআই

বান্ডেল করা ওয়েব ইন্টারফেসটি একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ টপোলজি ডিজাইনার সরবরাহ করে যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, কোনো ডেস্কটপ ক্লায়েন্টের প্রয়োজন ছাড়াই।

স্থায়ী ল্যাব স্টোরেজ

প্রজেক্ট, অ্যাপ্লায়েন্স ইমেজ এবং টপোলজি ফাইলগুলি নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষিত থাকে যাতে আপনার কাজ কন্টেইনার রিস্টার্ট এবং আপগ্রেডের পরেও টিকে থাকে।

REST API

পোর্ট 3080-এ একটি ডকুমেন্ট করা REST API আপনাকে স্ক্রিপ্ট বা CI পাইপলাইন থেকে টপোলজি প্রভিশনিং, নোড ম্যানেজমেন্ট এবং ল্যাব লাইফসাইকেল অপারেশন স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।

অ্যাপ্লায়েন্স লাইব্রেরি

ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই দ্রুত বাস্তবসম্মত ল্যাব তৈরি করতে রাউটার, সুইচ, ফায়ারওয়াল এবং লিনাক্স হোস্টের জন্য পূর্ব-নির্মিত অ্যাপ্লায়েন্স টেমপ্লেট আমদানি করুন।

VPCS এবং Docker নোড

বিল্ট-ইন ভিপিসিএস লাইটওয়েট পিসি সিমুলেশন এবং নেটিভ ডকার কন্টেইনার সমর্থন আপনাকে যেকোনো টপোলজিতে এন্ড হোস্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার যোগ করতে দেয়।

কেন Hostinger-এ GNS3 Server রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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