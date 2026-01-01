এক ক্লিকে GNS3 সার্ভার স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক টপোলজি এমুলেটর, যা একটি ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইন্টারফেস সহ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ল্যাব ডিজাইন এবং সিমুলেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
GNS3 Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GNS3 Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GNS3 (গ্রাফিক্যাল নেটওয়ার্ক সিমুলেটর-৩) হল একটি ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক এমুলেশন প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বজুড়ে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষার্থী এবং সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষকদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি আপনাকে আসল সিসকো আইওএস, জুনিপার এবং অন্যান্য ভেন্ডরের ইমেজ হালকা ভার্চুয়াল অ্যাপ্লায়েন্সের পাশাপাশি ব্যবহার করে জটিল মাল্টি-ভেন্ডর নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি করতে দেয়, কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার ছাড়াই।
একটি VPS-এ GNS3 সার্ভার চালানো আপনার ল্যাবকে স্থায়ী এবং যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে। প্রোজেক্ট, ডিভাইস ইমেজ এবং টপোলজিগুলি টেকসই নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষণ করা হয় যাতে আপনার কাজ কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে। বান্ডেল করা ওয়েব UI সরাসরি পোর্ট 3080-এ সার্ভার API-এর সাথে সংযুক্ত হয়, যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইসের যেকোনো ব্রাউজার থেকে একটি সম্পূর্ণ ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ টপোলজি এডিটর সরবরাহ করে।
GNS3 Server-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ভেন্ডর এমুলেশন
কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার ছাড়াই একই টপোলজিতে ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লায়েন্সের পাশাপাশি বাস্তব সিসকো আইওএস, জুনিপার এবং অন্যান্য বিক্রেতার ইমেজ চালান।
ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইউআই
বান্ডেল করা ওয়েব ইন্টারফেসটি একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ টপোলজি ডিজাইনার সরবরাহ করে যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, কোনো ডেস্কটপ ক্লায়েন্টের প্রয়োজন ছাড়াই।
স্থায়ী ল্যাব স্টোরেজ
প্রজেক্ট, অ্যাপ্লায়েন্স ইমেজ এবং টপোলজি ফাইলগুলি নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষিত থাকে যাতে আপনার কাজ কন্টেইনার রিস্টার্ট এবং আপগ্রেডের পরেও টিকে থাকে।
REST API
পোর্ট 3080-এ একটি ডকুমেন্ট করা REST API আপনাকে স্ক্রিপ্ট বা CI পাইপলাইন থেকে টপোলজি প্রভিশনিং, নোড ম্যানেজমেন্ট এবং ল্যাব লাইফসাইকেল অপারেশন স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।
অ্যাপ্লায়েন্স লাইব্রেরি
ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই দ্রুত বাস্তবসম্মত ল্যাব তৈরি করতে রাউটার, সুইচ, ফায়ারওয়াল এবং লিনাক্স হোস্টের জন্য পূর্ব-নির্মিত অ্যাপ্লায়েন্স টেমপ্লেট আমদানি করুন।
VPCS এবং Docker নোড
বিল্ট-ইন ভিপিসিএস লাইটওয়েট পিসি সিমুলেশন এবং নেটিভ ডকার কন্টেইনার সমর্থন আপনাকে যেকোনো টপোলজিতে এন্ড হোস্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার যোগ করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ GNS3 Server রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।