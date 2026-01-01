এক ক্লিকে Rocket.Chat ইনস্টল করুন।
রিয়েল-টাইম মেসেজিং, ভিডিও কল এবং সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা সুবিধাযুক্ত ওপেন-সোর্স টিম কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম।
Rocket.Chat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rocket.Chat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Rocket.Chat হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স টিম কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম যা ১২ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত এবং NASA, US Navy, ও Deutsche Telekom সহ বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লয় করা হয়েছে। এটি চ্যানেল, ডাইরেক্ট মেসেজ, ভিডিও কনফারেন্সিং, ফাইল শেয়ারিং, স্ক্রিন শেয়ারিং এবং একটি বিস্তৃত ইন্টিগ্রেশন ইকোসিস্টেম সরবরাহ করে — সবই তৃতীয় পক্ষের অবকাঠামোর উপর নির্ভর না করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Rocket.Chat সেলফ-হোস্ট করা আপনার টিমকে একটি ব্যক্তিগত কমিউনিকেশন হাব দেয় যেখানে কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী ফি নেই এবং আপনার ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই ডিপ্লয়মেন্টটি উচ্চ ডেটা ইন্টিগ্রিটির জন্য রেপ্লিকা সেট সহ MongoDB ব্যবহার করে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার মেসেজ, ফাইল এবং কথোপকথনের ইতিহাস টেকসই ও অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে। ডিপ্লয়মেন্টের সময় কনফিগার করা ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে প্রাথমিক অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়।
Rocket.Chat-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম মেসেজিং
থ্রেড, প্রতিক্রিয়া, বার্তা পিন করা এবং ইতিহাস জুড়ে সম্পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ স্থায়ী চ্যানেলগুলিতে সংগঠিত দলগত কথোপকথন।
ভিডিও এবং অডিও কল
Jitsi, BigBlueButton, অথবা নেটিভ WebRTC এর মাধ্যমে স্ক্রিন শেয়ারিং সহ বিল্ট-ইন ভিডিও কনফারেন্সিং — কোনো বাহ্যিক মিটিং টুলের প্রয়োজন নেই।
সর্ব-চ্যানেল ইনবক্স
লাইভচ্যাট, ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং অন্যান্য চ্যানেল থেকে গ্রাহক কথোপকথন একটি একক সমন্বিত ইনবক্সে পরিচালনা করুন।
Enterprise নিরাপত্তা
LDAP, SAML SSO, দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন, এবং কঠোর সম্মতিযুক্ত পরিবেশের জন্য গ্রানুলার রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ।
ব্যাপক ইন্টিগ্রেশন
ওয়েবহুক, স্ল্যাশ কমান্ড এবং একটি বিল্ট-ইন অ্যাপ মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে GitHub, Jira, GitLab এবং আরও শত শত টুলের সাথে সংযোগ করুন।
কেন Hostinger-এ Rocket.Chat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।