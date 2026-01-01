এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ক্রনট্যাব UI স্থাপন করুন।
ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট, ব্যাকআপ এবং HTTP প্রমাণীকরণ সহ নিরাপদে ক্রন জবগুলি পরিচালনা করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেস।
Crontab UI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Crontab UI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Crontab UI হল একটি ওপেন-সোর্স Node.js ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা ত্রুটি-প্রবণ ম্যানুয়াল ক্রনট্যাব সম্পাদনাকে একটি নিরাপদ, ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। কাজ যোগ করা, মুছে ফেলা, বিরতি দেওয়া এবং পুনরায় শুরু করা একটি মাত্র ক্লিকেই সম্ভব, এবং প্রতিটি পরিবর্তন প্রয়োগ করার আগে যাচাই করা হয়, তাই একটি টাইপো আর আপনার সমস্ত নির্ধারিত কাজকে একবারে বন্ধ করে দেবে না।
আপনার নিজের VPS-এ Crontab UI হোস্ট করা আপনাকে শত শত ক্রন কাজের জন্য একটি ব্যক্তিগত কন্ট্রোল প্যানেল দেয় যেখানে প্রতিটি কাজের জন্য ত্রুটি লগ, ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের আগে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ এবং একাধিক মেশিনে একই সময়সূচী প্রতিলিপি করার জন্য ইম্পোর্ট/এক্সপোর্ট সুবিধা রয়েছে। বিল্ট-ইন HTTP বেসিক অথেন্টিকেশন একটি বাহ্যিক রিভার্স প্রক্সি বা আইডেন্টিটি প্রদানকারীর প্রয়োজন ছাড়াই ইন্টারফেসটিকে সুরক্ষিত রাখে।
Crontab UI-এর মূল ফিচারগুলো
নিরাপদ কাজের সম্পাদনা
একটি যাচাইকৃত UI-এর মাধ্যমে ক্রন কাজগুলি যোগ করুন, সম্পাদনা করুন, থামান, আবার শুরু করুন এবং মুছে ফেলুন, কাঁচা ক্রনট্যাব ফাইলগুলিতে সিনট্যাক্স ত্রুটির ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে।
ইমপোর্ট এবং এক্সপোর্ট
সেকেন্ডের মধ্যে একটি বিদ্যমান ক্রনট্যাব আমদানি করুন এবং SSH ছাড়াই অন্যান্য মেশিনে একই সময়সূচী পুনরায় স্থাপন করতে আপনার সম্পূর্ণ কনফিগারেশন রপ্তানি করুন।
স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ
Crontab UI প্রতিটি আমদানির আগে একটি ব্যাকআপ তৈরি করে এবং ভুল থেকে পুনরুদ্ধার করতে আপনাকে চাহিদা অনুযায়ী আপনার কাজগুলি স্ন্যাপশট ও পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
কাজ-ভিত্তিক ত্রুটি লগ
প্রতিটি নির্ধারিত কাজ তার নিজস্ব ত্রুটি লগ লেখে যাতে আপনি ব্যর্থতা নিরীক্ষা করতে পারেন এবং একটি শেয়ার করা সিস্টেম লগ গ্রেপ না করেই সমস্যাগুলি ডিবাগ করতে পারেন।
মেইলিং এবং হুকস
প্রতিটি রানের পরে আপনার দলকে সতর্ক করতে বা ডাউনস্ট্রিম অটোমেশন ট্রিগার করতে প্রতিটি কাজের জন্য ইমেল বিজ্ঞপ্তি বা ওয়েবহুক কলব্যাক কনফিগার করুন।
HTTP প্রমাণীকরণ
বিল্ট-ইন বেসিক প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে ওয়েব UI সুরক্ষিত করুন যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা আপনার নির্ধারিত কাজগুলি দেখতে বা পরিবর্তন করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Crontab UI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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