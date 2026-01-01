এক ক্লিকে Marimo স্থাপন করুন।
প্রতিক্রিয়াশীল পাইথন নোটবুক, স্বয়ংক্রিয় সেল পুনঃ-নির্বাহ, SQL সমর্থন এবং গিট-বান্ধব বিশুদ্ধ-পাইথন ফাইল ফরম্যাট সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Marimo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মারিমো হল একটি পরবর্তী প্রজন্মের পাইথন নোটবুক যা ঐতিহ্যবাহী জুপিটার নোটবুকগুলির লুকানো-অবস্থার সমস্যাগুলি দূর করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলগুলির মধ্যে নির্ভরতা ট্র্যাক করে এবং মান পরিবর্তন হলে প্রতিক্রিয়াশীলভাবে ডাউনস্ট্রিম সেলগুলিকে পুনরায় কার্যকর করে, যাতে আপনার নোটবুক সর্বদা ডেটার বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত করে। নোটবুকগুলি সাধারণ .py ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয় — যা সম্পূর্ণরূপে সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য, পুল অনুরোধে পর্যালোচনাযোগ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড পাইথন স্ক্রিপ্ট হিসাবে কার্যকরযোগ্য অথবা স্বতন্ত্র ওয়েব অ্যাপ হিসাবে স্থাপনযোগ্য।
আপনার ভিপিএস-এ মারিমো স্ব-হোস্ট করা আপনার দলকে একটি স্থায়ী, সর্বদা-সক্রিয় নোটবুক পরিবেশ দেয় যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, একই সার্ভারে ডেটাবেস কোয়েরি করার জন্য পূর্ব-ইনস্টল করা SQL সমর্থন সহ, এবং বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত রাখতে টোকেন-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ সহ।
Marimo-এর মূল ফিচারগুলো
প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাহ
যখন তাদের নির্ভরতা পরিবর্তিত হয়, তখন সেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় চলে, যা ঐতিহ্যবাহী নোটবুকগুলিকে অনির্ভরযোগ্য করে তোলে এমন পুরনো অবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করে।
গিট-বান্ধব বিন্যাস
নোটবুকগুলি বিশুদ্ধ পাইথন ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যার ফলে সেগুলিকে পার্থক্য করা যায়, পিআর-এ পর্যালোচনা করা যায় এবং কমান্ড লাইন থেকে চালানো যায়।
অন্তর্নির্মিত এসকিউএল সমর্থন
অতিরিক্ত লাইব্রেরি বা কনফিগারেশন ছাড়াই নোটবুকের মধ্যে সরাসরি SQL ব্যবহার করে ডেটাবেস এবং ডেটাফ্রেম কোয়েরি করুন।
ইন্টারেক্টিভ UI এলিমেন্ট
বিশ্লেষণ নোটবুকগুলিকে শেয়ারযোগ্য ওয়েব অ্যাপে পরিণত করতে স্লাইডার, ড্রপডাউন, টেবিল এবং অন্যান্য ইন্টারেক্টিভ উইজেট যোগ করুন।
আধুনিক এডিটর
অটোকমপ্লিট, ফরম্যাটিং, ত্রুটি হাইলাইট করা এবং একটি ডেটাফ্রেম ভিউয়ার পাইথন লেখা ও ডিবাগ করা দ্রুততর করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Marimo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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