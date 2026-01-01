এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Nango স্থাপন করুন।
৩০০টিরও বেশি তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশনের জন্য OAuth, টোকেন রিফ্রেশ এবং API সংযোগ পরিচালনা করে এমন একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।
Nango-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nango দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Nango হল এক্সটার্নাল API-এর সাথে সংযোগ করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার। প্রতিটি পরিষেবার জন্য কাস্টম OAuth ফ্লো, টোকেন-রিফ্রেশ লজিক এবং রেট-লিমিট হ্যান্ডলিং লেখার পরিবর্তে, Nango একটি একক ইউনিফাইড ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করে। ডেভেলপাররা একবার ইন্টিগ্রেশন কনফিগার করে এবং Nango-এর স্বচ্ছ প্রক্সির মাধ্যমে যেকোনো সমর্থিত পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারে — Salesforce, GitHub, Slack, Stripe এবং Notion সহ 300টিরও বেশি API-এর জন্য বিল্ট-ইন সাপোর্ট সহ।
আপনার নিজের VPS-এ Nango সেলফ-হোস্ট করলে আপনার গ্রাহকদের OAuth গ্রান্ট এবং API টোকেন আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে। কোনো থার্ড-পার্টি পরিষেবা আপনার ইউজারদের ক্রেডেনশিয়াল হ্যান্ডেল করে না — সবকিছু আপনার মালিকানাধীন একটি কী দিয়ে এনক্রিপ্ট করা থাকে এবং সার্ভারের পাশাপাশি চলমান একটি PostgreSQL ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে।
Nango-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত OAuth ফ্লো
Nango 300+ API-এর জন্য অনুমোদন URL তৈরি, টোকেন বিনিময় এবং কলব্যাক প্রক্রিয়াকরণ পরিচালনা করে, যার ফলে প্রতিটি ইন্টিগ্রেশনের জন্য কাস্টম অথ কোডের প্রয়োজন হয় না।
স্বয়ংক্রিয় টোকেন রিফ্রেশ
অ্যাক্সেস টোকেনগুলি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নীরবে রিফ্রেশ করা হয় যাতে আপনার ইন্টিগ্রেশনগুলি মেয়াদোত্তীর্ণ ক্রেডেনশিয়ালের কারণে সেশনের মাঝখানে ব্যর্থ না হয়।
এম্বেডযোগ্য কানেক্ট ইউআই
একটি পূর্ব-নির্মিত, হোয়াইট-লেবেলযুক্ত OAuth সম্মতি স্ক্রিন আপনার ব্যবহারকারীদের একটি একক ব্যবহারকারী প্রবাহের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে থেকে তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টগুলিকে অনুমোদন করতে দেয়।
স্বচ্ছ এপিআই প্রক্সি
Nango-এর মাধ্যমে API কলগুলি রুট করুন যাতে স্বয়ংক্রিয় পুনঃচেষ্টা, রেট-লিমিট ব্যাকঅফ এবং প্রতি-API মিডলওয়্যার ছাড়াই স্বাভাবিক ত্রুটি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।
ওয়েবহুক নরমালাইজেশন
যেকোনো সংযুক্ত প্রদানকারীর থেকে ওয়েবহুক গ্রহণ করুন, যাচাই করুন এবং ফরোয়ার্ড করুন, একটি একক ইনজেশন এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে একীভূত পেলোড হ্যান্ডলিং সহ।
এনক্রিপ্ট করা শংসাপত্র সংরক্ষণাগার
সমস্ত OAuth টোকেন এবং API কী আপনার নিজস্ব কী ব্যবহার করে সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় এবং একচেটিয়াভাবে স্ব-হোস্টেড PostgreSQL ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়।
কেন Hostinger-এ Nango রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।