এক ক্লিকে R2R ইনস্টলেশন।
AI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য হাইব্রিড সার্চ, নলেজ গ্রাফ এবং একটি এজেন্টিক রিট্রিভাল API সহ উৎপাদন-উপযোগী RAG ফ্রেমওয়ার্ক।
R2R-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
R2R দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
R2R হল একটি ওপেন-সোর্স রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন ফ্রেমওয়ার্ক যা প্রথম দিন থেকেই প্রোডাকশন ডিপ্লয়মেন্টের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি রেসিপ্রোকাল র্যাঙ্ক ফিউশন, স্বয়ংক্রিয় নলেজ গ্রাফ নির্মাণ, মাল্টিমোডাল ডকুমেন্ট ইনজেশন এবং একটি এজেন্টিক রিট্রিভাল API-এর সাথে হাইব্রিড সিমান্টিক এবং কিওয়ার্ড সার্চকে একত্রিত করে, যা বৃহৎ ভাষা মডেলগুলিকে তাদের রিজনিং লুপের অংশ হিসাবে সার্চ পরিচালনা করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ R2R স্ব-হোস্ট করা আপনার ডকুমেন্ট, ভেক্টর ইনডেক্স এবং কথোপকথনের ইতিহাসকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-কোয়েরি ফি ছাড়াই এবং আপনার নলেজ বেসে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। এই ডিপ্লয়মেন্টটি R2R API-কে অফিসিয়াল ড্যাশবোর্ড এবং একটি PostgreSQL প্লাস pgvector স্টোরের সাথে যুক্ত করে, যা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ RAG স্ট্যাক দেয় যা আপনি যেকোনো LLM প্রদানকারীর সাথে প্রসারিত করতে পারেন।
R2R-এর মূল ফিচারগুলো
হাইব্রিড অনুসন্ধান
ভেক্টর সাদৃশ্য এবং পূর্ণ-পাঠ্য কীওয়ার্ড অনুসন্ধানকে রেসিপ্রোকাল র্যাঙ্ক ফিউশনের সাথে একত্রিত করে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলে ধরুন।
নলেজ গ্রাফ
স্বয়ংক্রিয় সত্তা এবং সম্পর্ক নিষ্কাশন ভেক্টরের পাশাপাশি একটি গ্রাফ সূচক তৈরি করে, যা ক্রস-ডকুমেন্ট যুক্তি সক্ষম করে যা ফ্ল্যাট পুনরুদ্ধার মেলাতে পারে না।
মাল্টিমোডাল ইনজেশন
পিডিএফ, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট, ছবি এবং অডিওকে একটি সমন্বিত সূচকে পার্স করুন, প্রতিটি ফরম্যাটের জন্য কাস্টম ইনজেশন কোড না লিখে।
এজেন্টিক RAG
যুক্তিপ্রবণ এজেন্টরা পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে উত্তর পুনরুদ্ধার করে, সমালোচনা করে এবং পরিমার্জন করে — একক-শট RAG পাইপলাইনের চেয়ে উচ্চ-মানের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।
বহু-প্রদানকারী LLMs
OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama, এবং আরও ২০টির বেশি LLM প্রদানকারীকে একটি একক কনফিগারেশনের মাধ্যমে সংযুক্ত করুন — কোনো পুনঃসূচীকরণ (reindexing) প্রয়োজন নেই।
REST API এবং SDKs
একটি সম্পূর্ণ REST API এবং অফিসিয়াল পাইথন ও জাভাস্ক্রিপ্ট SDKs আপনাকে R2R পুনরুদ্ধারকে কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন এবং স্বয়ংক্রিয় পাইপলাইনগুলিতে এম্বেড করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ R2R রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।