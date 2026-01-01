এক ক্লিকে মনিকা স্থাপন করুন।
পরিচিতি, কথোপকথন এবং জীবনের ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে ট্র্যাক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবস্থাপক।
Monica-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Monica দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মনিকা হল লারাভেল দিয়ে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সম্পর্কে সবকিছু মনে রাখতে সাহায্য করে। ২৭টি ভাষায় উপলব্ধ একটি একক ব্যক্তিগত ইন্টারফেসে পরিচিতি, কথোপকথন, জন্মদিন, উপহারের ধারণা, ঋণ এবং জীবনের ঘটনাগুলি নথিভুক্ত করুন। সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং ক্লাউড কন্টাক্ট ম্যানেজারদের থেকে ভিন্ন, মনিকা স্ব-হোস্টিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে আপনার সবচেয়ে ব্যক্তিগত ডেটা আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে না যায়।
যেহেতু মনিকা এমন সম্পর্কের বিবরণ সংরক্ষণ করে যা আপনি কোনো বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মকে বিশ্বাস করবেন না — যেমন পারিবারিক স্বাস্থ্য ইতিহাস, ব্যক্তিগত কথোপকথন, ব্যক্তিগত পছন্দ — তাই আপনার নিজের ভিপিএস-এ এটি চালানো সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করে, যেখানে কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো আচরণগত ট্র্যাকিং এবং আপনার তথ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস থাকে না।
Monica-এর মূল ফিচারগুলো
যোগাযোগ জার্নালিং
যোগাযোগের সাথে প্রতিটি কথোপকথন, কার্যকলাপ এবং মিথস্ক্রিয়া লগ করুন, নোট এবং অনুস্মারক সহ যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে না যাওয়া হয়।
জন্মদিন এবং ইভেন্টের অনুস্মারক
জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী এবং কাস্টম ইভেন্টের জন্য ইমেল রিমাইন্ডার সেট আপ করুন যাতে সম্পর্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আপনার আর বাদ না পড়ে।
উপহার এবং ঋণ হিসাব রাখা
প্রতিটি পরিচিতির জন্য উপহারের ধারণা এবং অতীতের উপহারগুলি রেকর্ড করুন, এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণ ও ধার ট্র্যাক করুন যাতে সম্পর্কগুলি আর্থিক অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত থাকে।
সম্পর্ক ম্যাপিং
পরিচিতিদের মধ্যে সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করুন এবং পারিবারিক গাছ তৈরি করুন যাতে আপনার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংযোগগুলি বোঝা ও নথিভুক্ত করা যায়।
সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মালিকানা
আপনার VPS-এ সমস্ত ডেটা থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই, কোনো বিজ্ঞাপন প্রোফাইলিং নেই, এবং ব্যাকআপ ও এক্সপোর্টের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
কেন Hostinger-এ Monica রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।