এক ক্লিকে ডজল স্থাপন করুন।
তাৎক্ষণিক কন্টেইনার আবিষ্কার এবং কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই রিয়েল-টাইম ডকার কন্টেইনার লগ দেখার জন্য হালকা ওয়েব ইউআই।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dozzle দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডোজল হল রিয়েল টাইমে ডকার কন্টেইনার লগ নিরীক্ষণের জন্য একটি জিরো-কনফিগারেশন ওয়েব ইন্টারফেস। এটি হোস্টের প্রতিটি কন্টেইনার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করে এবং তাদের আউটপুট সরাসরি একটি পরিষ্কার, প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাউজার UI-তে স্ট্রিম করে — কোনো লগ এজেন্ট নেই, কোনো বাহ্যিক স্টোরেজ নেই, ডকার সকেট মাউন্ট করা ছাড়া কোনো সেটআপ নেই।
ডেভেলপাররা ডিবাগিংয়ের সময় একাধিক পরিষেবা একসাথে দেখতে এটি ব্যবহার করেন, যখন অপারেটররা দ্রুত ঘটনা ট্রাইজের জন্য এটির উপর নির্ভর করেন। শক্তিশালী অনুসন্ধান এবং ফিল্টারিং ব্রাউজার ছেড়ে না গিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় সঠিক লগ লাইনগুলি আলাদা করা সহজ করে তোলে। ন্যূনতম রিসোর্স ব্যবহার এবং কোনো ডেটাবেস নির্ভরতা ছাড়াই, ডোজল যেকোনো VPS-এ প্রোডাকশন ওয়ার্কলোডের পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Dozzle-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম লগ স্ট্রিমিং
লাইভ কন্টেইনার আউটপুট সরাসরি ব্রাউজারে স্ট্রিম করে, অটো-স্ক্রল সহ, যাতে নতুন লগ লাইন লেখা হওয়ার সাথে সাথেই আপনি সেগুলি দেখতে পান।
ইনস্ট্যান্ট কন্টেইনার আবিষ্কার
স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোস্টে চলমান সমস্ত কন্টেইনার সনাক্ত করে — লগ দেখা শুরু করার জন্য কোনো ম্যানুয়াল কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই।
অনুসন্ধান এবং ফিল্টারিং
কীওয়ার্ড দ্বারা লগ কন্টেন্ট অনুসন্ধান করুন অথবা কন্টেইনারের নাম এবং সময়সীমা দ্বারা ফিল্টার করুন যাতে দ্রুত ত্রুটি এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলি আলাদা করা যায়।
একাধিক কন্টেইনার ভিউ
একটি একক ব্রাউজার উইন্ডোতে একাধিক পরিষেবা পাশাপাশি নিরীক্ষণ করুন, ডিবাগিং সেশনের সময় প্রসঙ্গ-সুইচিং হ্রাস করে।
শূন্য বাহ্যিক নির্ভরতা
শুধুমাত্র ডকার সকেট প্রয়োজন — কোনো ডেটাবেস নেই, কোনো লগ শিপার নেই এবং অতিরিক্ত সংস্থান ব্যবহার করে এমন কোনো এজেন্ট প্রক্রিয়া নেই।
কেন Hostinger-এ Dozzle রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।