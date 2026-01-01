এক ক্লিকে Mafl ইনস্টলেশন।
একটি নূন্যতম স্ব-হোস্টেড হোমপেজ যা আপনার ব্যবহৃত প্রতিটি পরিষেবা, লিঙ্ক এবং ড্যাশবোর্ডকে একটি একক ট্যাবের পিছনে সংগঠিত করে।
Mafl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mafl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mafl হল একটি ওপেন-সোর্স হোমপেজ যা এমন লোকেদের জন্য তৈরি যারা একাধিক স্ব-হোস্টেড পরিষেবা চালান এবং একটি দ্রুত, বিভ্রান্তিমুক্ত শুরু করার স্থান চান। সম্পূর্ণ লেআউটটি একটি একক YAML কনফিগার ফাইলে বর্ণিত হয়েছে, যাতে ড্যাশবোর্ডটি পুনরুৎপাদনযোগ্য, সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত এবং আপনার স্ট্যাকের বাকি অংশের সাথে ব্যাক আপ করা সহজ।
আপনার নিজের VPS-এ Mafl স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে প্রতিটি বুকমার্ক, API কী এবং ইন্টিগ্রেশন রাখে। পরিষেবা উইজেটগুলির জন্য সমস্ত তৃতীয় পক্ষের অনুরোধ Mafl ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে প্রক্সি করা হয়, যাতে শংসাপত্র এবং মেটাডেটা কখনও ব্রাউজারে বা বাহ্যিক ড্যাশবোর্ড প্রদানকারীদের কাছে ফাঁস না হয়।
Mafl-এর মূল ফিচারগুলো
YAML কনফিগারেশন
একটি একক config.yml ফাইলে গ্রুপ, পরিষেবা, থিম এবং উইজেট সংজ্ঞায়িত করুন যা আপনি সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিলিপি করতে পারেন।
লাইভ পরিষেবা উইজেট
ইন্টারেক্টিভ কার্ডগুলি ব্রাউজারে API কী প্রকাশ না করেই আবহাওয়া, আইপি তথ্য এবং কাস্টম ইন্টিগ্রেশনের মতো রিয়েল-টাইম ডেটা প্রদর্শন করে।
কাস্টম থিম
বান্ডেল করা থিমগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন অথবা আপনার ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই করে নিজের থিম ডিজাইন করুন এবং কমিউনিটির সাথে শেয়ার করুন।
বহুভাষিক ইউআই
ইংরেজি, স্প্যানিশ, জার্মান, ফরাসি, রাশিয়ান, চীনা এবং আরও অনেক ভাষা সহ আসে, যা দর্শকের ব্রাউজার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করা হয়।
আইকনিফাই এবং ইমোজি আইকন
প্রতিটি পরিষেবা টাইলের জন্য 200,000 এর বেশি আইকনিফাই ভেক্টর আইকন, যেকোনো ইমোজি, রিমোট ইউআরএল, অথবা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত ছবি থেকে বেছে নিন।
ইনস্টলযোগ্য PWA
আপনার ফোন বা ডেস্কটপে Mafl যোগ করুন একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে একটি তাৎক্ষণিক, অ্যাপের মতো লঞ্চার অভিজ্ঞতার জন্য।
কেন Hostinger-এ Mafl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।