এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে লাইটড্যাশ স্থাপন করুন।
dbt-কে কেন্দ্র করে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স বিআই প্ল্যাটফর্ম যা আপনার ডেটা মডেলগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে ড্যাশবোর্ড এবং চার্টে রূপান্তরিত করে।
Lightdash-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lightdash দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Lightdash হল একটি ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যা dbt (ডেটা বিল্ড টুল)-এর সাথে নেটিভভাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি BI টুলের মধ্যে মেট্রিক সংজ্ঞাগুলি পুনরায় তৈরি করার পরিবর্তে, Lightdash আপনার বিদ্যমান dbt মডেল, পরীক্ষা এবং ডকুমেন্টেশন পড়ে একটি এক্সপ্লোরেশন ইন্টারফেস এবং মেট্রিক্স লেয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে — যেখানে অ্যানালিটিক্স লজিক কোডে সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত থাকে। দলগুলি তাদের dbt প্রকল্পে ইতিমধ্যে করা কাজ নকল না করেই ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে, অ্যাড-হক কোয়েরি চালাতে এবং রিপোর্ট ডেলিভারি শিডিউল করতে পারে।
সাধারণ-উদ্দেশ্য BI টুলগুলির বিপরীতে, Lightdash-এর 'সোর্স-অফ-ট্রুথ' পদ্ধতি মানে হল যখন একটি dbt মডেল পরিবর্তিত হয়, তখন এর উপর নির্মিত সমস্ত চার্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়। Lightdash স্ব-হোস্টিং অ্যানালিটিক্স দলগুলিকে তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কোয়েরি ফলাফল রাউট না করেই তাদের ডেটা অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Lightdash-এর মূল ফিচারগুলো
dbt-নেটিভ মেট্রিক্স স্তর
Lightdash বিদ্যমান dbt মডেল, পরীক্ষা এবং YAML ডকুমেন্টেশন পড়ে একটি এক্সপ্লোরেশন UI তৈরি করে, একটি পৃথক BI টুলে মেট্রিকগুলি পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
অ্যাড-হক SQL এক্সপ্লোরার
আপনার ডেটা ওয়্যারহাউসের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্রাউজার থেকে অ্যাড-হক কোয়েরি চালান, কলামের সংজ্ঞা এবং পরীক্ষার ফলাফল dbt মেটাডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া হয়।
শিডিউলড প্রতিবেদন বিতরণ
ম্যানুয়াল এক্সপোর্ট বা ডাউনলোড ছাড়াই স্টেকহোল্ডারদের আপডেট রাখতে, একটি সময়সূচী অনুযায়ী ইমেল বা স্ল্যাকে বিতরণ করার জন্য পুনরাবৃত্ত ড্যাশবোর্ড স্ন্যাপশট কনফিগার করুন।
এআই ডেটা সহায়ক
আপনার ডেটা সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনার dbt প্রোজেক্টে ইতিমধ্যেই সংজ্ঞায়িত মেট্রিক্স লেয়ার দ্বারা চালিত চার্ট সাজেশন পান।
ভার্সন-নিয়ন্ত্রিত অ্যানালিটিক্স
অ্যানালিটিক্স সংজ্ঞা আপনার ডেটা মডেলের পাশাপাশি dbt কোডে থাকে, যা চার্ট এবং মেট্রিকের পরিবর্তনগুলিকে স্ট্যান্ডার্ড গিট ওয়ার্কফ্লোর মাধ্যমে পর্যালোচনাযোগ্য, পার্থক্যযোগ্য এবং স্থাপনযোগ্য করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Lightdash রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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