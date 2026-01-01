এক ক্লিকে GitIngest স্থাপন করুন।
ডেভেলপার টুল যা গিট রিপোজিটরিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা টেক্সট ফরম্যাটে রূপান্তর করে, যা এআই এবং এলএলএম বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত।
GitIngest-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GitIngest দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GitIngest ঐতিহ্যবাহী কোডবেস এবং AI-চালিত ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে সম্পূর্ণ Git রিপোজিটরিগুলোকে কাঠামোগত, টোকেন-দক্ষ টেক্সটে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে যা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো কার্যকরভাবে প্রসেস করতে পারে। এটি ইন্টেলিজেন্ট ফরম্যাটিং সহ কোড এক্সট্রাক্ট করে, gitignore প্যাটার্ন মেনে চলে এবং টোকেন কাউন্টের অনুমান প্রদান করে যাতে ডেভেলপাররা বড় এক্সট্রাক্ট জমা দেওয়ার আগে API খরচ পরিকল্পনা করতে পারে।
GitIngest সেলফ-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে প্রোপ্রাইটারি সোর্স কোড কখনোই এক্সটারনাল সার্ভারের মধ্য দিয়ে যায় না। পাবলিক সার্ভিসের বিপরীতে, আপনার নিজস্ব ইনস্ট্যান্স কোনো রেট লিমিট আরোপ করে না, যা AI-অ্যাসিস্টেড ডেভেলপমেন্টের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে এমন টিমগুলোর জন্য আনলিমিটেড রিপোজিটরি প্রসেসিং সক্ষম করে।
GitIngest-এর মূল ফিচারগুলো
রেপোজিটরি থেকে LLM রূপান্তর
সম্পূর্ণ গিট রিপোজিটরিগুলিকে কাঠামোগত টেক্সটে রূপান্তরিত করে যা ভাষা মডেলের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, ম্যানুয়াল কপি-পেস্ট ছাড়াই কোড প্রসঙ্গ বজায় রেখে।
টোকেন গণনা অনুমান
টোকেন গণনা এবং নিষ্কাশন আকারের পরিসংখ্যান প্রদর্শন করে একটি LLM API-তে জমা দেওয়ার আগে, যা অগ্রিম খরচ অনুমান করতে সাহায্য করে।
প্রাইভেট রেপো সমর্থন
GitHub ব্যক্তিগত অ্যাক্সেস টোকেন ইন্টিগ্রেশন ব্যক্তিগত এবং মালিকানাধীন সংগ্রহস্থলগুলির সুরক্ষিত প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে।
নির্বাচিত নিষ্কাশন
একটি সম্পূর্ণ বড় কোডবেস পাঠানোর পরিবর্তে, কেন্দ্রীভূত এআই বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট ডিরেক্টরি বা মডিউলগুলি নিষ্কাশন করুন।
স্মার্ট ফিল্টারিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইনারি ফাইল বাদ দেয় এবং গিটইগনোর প্যাটার্নকে সম্মান করে পরিষ্কার, প্রাসঙ্গিক টেক্সট আউটপুট তৈরি করতে।
কেন Hostinger-এ GitIngest রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।