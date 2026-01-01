এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে DbGate স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ডেটাবেস ম্যানেজার যা MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, এবং আরও অনেক SQL ও NoSQL ইঞ্জিন সমর্থন করে।
DbGate-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DbGate দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DbGate হল একটি ওপেন-সোর্স ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ডেটাবেস ম্যানেজার যা একটি একক ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, এবং Amazon Redshift পরিচালনা করে। বিক্রেতা-নির্দিষ্ট সরঞ্জামগুলির মধ্যে স্যুইচ করার পরিবর্তে, আপনি একটি ওয়ার্কস্পেস থেকে প্রতিটি ডেটাবেসের সাথে সংযোগ করতে পারেন, মাল্টি-ট্যাব SQL বা NoSQL ক্যোয়ারী চালাতে পারেন, ইনলাইন টেবিল সম্পাদনা করতে পারেন এবং পরিবেশ জুড়ে স্কিমা তুলনা করতে পারেন।
আপনার নিজের VPS-এ DbGate স্ব-হোস্ট করা সংযোগ স্ট্রিং, সংরক্ষিত ক্যোয়ারী এবং এক্সপোর্ট করা ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোতে রাখে, কোনো ক্লাউড টেলিমেট্রি বা প্রতি-সিট লাইসেন্সিং ছাড়াই। ব্রাউজার ইন্টারফেসটি যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, যা এটিকে অ্যাড-হক ডেটা পরিদর্শন, দৈনন্দিন প্রশাসন এবং প্রতিটি ডেভেলপার মেশিনে একটি ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই সহযোগী ডিবাগিংয়ের জন্য উপযোগী করে তোলে।
DbGate-এর মূল ফিচারগুলো
SQL এবং NoSQL একসাথে
MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra এবং আরও অনেক কিছুর সাথে একটি একক ওয়ার্কস্পেস থেকে সংযোগ করুন, বিক্রেতা-নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টদের নিয়ে ঝামেলা না করে।
মাল্টি-ট্যাব কোয়েরি এডিটর
একাধিক ট্যাবে SQL বা MongoDB ক্যোয়ারী চালান, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং স্থায়ী ইতিহাস সহ, যা পুনরায় সংযোগ এবং পুনরায় চালু হওয়ার পরেও টিকে থাকে।
ভিজ্যুয়াল টেবিল এডিটর
একটি স্প্রেডশীট-সদৃশ গ্রিড ব্যবহার করে সারিগুলি ব্রাউজ করুন, ফিল্টার করুন, সাজান এবং ইনলাইন সম্পাদনা করুন, তারপর ডেটাবেসে প্রয়োগ করার আগে একটি জেনারেট করা SQL ডিফের মাধ্যমে পরিবর্তনগুলি কমিট করুন।
স্কিমা তুলনা ও রপ্তানি
দুটি ডেটাবেসের মধ্যে স্কিমা তুলনা করুন, মাইগ্রেশন SQL তৈরি করুন, এবং ব্রাউজার থেকে সরাসরি CSV, JSON, SQL ডাম্প বা এক্সেলে টেবিল বা কোয়েরি এক্সপোর্ট করুন।
ইআর ডায়াগ্রাম ডিজাইনার
একটি ইন্টারেক্টিভ ইআর ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সম্পর্কগুলি কল্পনা করুন, তারপর ডকুমেন্টেশন এবং আর্কিটেকচার পর্যালোচনার জন্য SVG বা PNG হিসাবে লেআউটটি এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ DbGate রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।