এক ক্লিকে PicoShare ইনস্টলেশন।
ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং, মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক, অতিথি আপলোড এবং ফাইল আকারের কোনো সীমা ছাড়াই।
PicoShare-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
PicoShare দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PicoShare হলো একটি ওপেন-সোর্স, মিনিমালিস্ট ফাইল শেয়ারিং পরিষেবা যা একটি কাজ ভালোভাবে করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: একটি ফাইল আপলোড করা এবং একটি ডাইরেক্ট-ডাউনলোড লিঙ্ক শেয়ার করা। সম্পূর্ণ ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্মের মতো নয়, PicoShare-এর কোনো ফোল্ডার হায়ারার্কি, কোনো মাল্টি-ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং কোনো স্টোরেজ কোটা নেই — শুধুমাত্র একটি একক শেয়ার করা পাসফ্রেজ রয়েছে যা অ্যাডমিন ইন্টারফেসকে সুরক্ষিত রাখে এবং আপনার শেয়ার করা প্রতিটি ফাইলের জন্য একটি পরিষ্কার পাবলিক URL। লিঙ্কগুলি একটি কনফিগারযোগ্য সময়কাল বা ডাউনলোড কাউন্টের পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সেট করা যেতে পারে, এবং গেস্ট আপলোড লিঙ্কগুলি বাহ্যিক অবদানকারীদের একটি অ্যাকাউন্ট ছাড়াই আপনার সার্ভারে ফাইল জমা দিতে দেয়।
আপনার VPS-এ PicoShare সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হলো শেয়ার করা ফাইলগুলি আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে সংরক্ষিত থাকে যেখানে আপনার এবং আপনার প্রাপকদের মধ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম থাকে না, এবং কোনো ফাইল খুব বড় হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয় না।
PicoShare-এর মূল ফিচারগুলো
মেয়াদোত্তীর্ণ শেয়ার লিঙ্ক
নির্দিষ্ট সময়কাল বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ডাউনলোডের পরে লিঙ্কগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য সেট করুন, যাতে শেয়ার করা ফাইলগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়।
অতিথি আপলোড লিঙ্ক
এককালীন বা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য আপলোড লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে বাইরের সহযোগীরা কোনো অ্যাকাউন্ট তৈরি না করে বা আপনার অন্যান্য ফাইল না দেখে আপনার সার্ভারে ফাইল জমা দিতে পারে।
কোনো ফাইলের আকারের সীমা নেই
পিকোশেয়ার ফাইল আকার বা প্রকারের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না, যাতে আপনি বড় ভিডিও, ডিস্ক ইমেজ, বা আর্কাইভ শেয়ার করতে পারেন যা ক্লাউড পরিষেবাগুলি প্রত্যাখ্যান করবে।
শূন্য বাহ্যিক নির্ভরতা
SQLite সমস্ত মেটাডেটা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে — কোনো ডেটাবেস সার্ভার নেই, কোনো Redis নেই, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার নেই — যা পুরো স্থাপনকে একটি একক কন্টেইনারে পরিণত করে।
সরাসরি ডাউনলোড ইউআরএল
প্রতিটি শেয়ার করা ফাইল একটি পরিষ্কার, স্থায়ী সরাসরি-ডাউনলোড URL পায় যাতে প্রাপকরা কোনো ওয়েব ইন্টারফেস নেভিগেট না করে অথবা সাইন ইন না করেই ডাউনলোড করতে পারে।
কেন Hostinger-এ PicoShare রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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