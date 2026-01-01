এক ক্লিকে Pydio Cells স্থাপন করুন।
টিম ওয়ার্কস্পেস, পাবলিক লিঙ্ক এবং একটি আধুনিক ওয়েব ইউআই সুবিধাযুক্ত স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং এবং ডকুমেন্ট কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম।
Pydio Cells-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pydio Cells দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pydio Cells হল একটি স্ব-হোস্টেড কন্টেন্ট কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম — PydioShare-এর আধুনিক উত্তরসূরি। এটি সুরক্ষিত ফাইল শেয়ারিং, টিম ওয়ার্কস্পেস, পাবলিক লিঙ্ক তৈরি, ইন-ব্রাউজার ডকুমেন্ট প্রিভিউ এবং গ্রানুলার অ্যাক্সেস কন্ট্রোলকে একটি দ্রুত Go-ভিত্তিক ব্যাকএন্ড এবং একটি পরিমার্জিত ওয়েব ইন্টারফেসের সাথে একত্রিত করে যা Box, Dropbox Business, এবং SharePoint-এর মতো বাণিজ্যিক অফারগুলির সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা করে।
একটি VPS-এ Pydio Cells স্ব-হোস্ট করা আপনার সংবেদনশীল নথি, টিম ওয়ার্কস্পেস এবং বাহ্যিক শেয়ার লিঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি ছাড়াই, কোনো স্টোরেজ ক্যাপ ছাড়াই, এবং এমন কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম ছাড়াই যা যেকোনো মুহূর্তে শর্তাবলী বা মূল্য পরিবর্তন করতে পারে।
Pydio Cells-এর মূল ফিচারগুলো
টিম ওয়ার্কস্পেস এবং ভূমিকা
সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ প্রতিটি দলের জন্য ওয়ার্কস্পেস তৈরি করুন, যাতে সঠিক ব্যক্তিরা ম্যানুয়াল অনুমতি সামলানো ছাড়াই সঠিক ফোল্ডার দেখতে পান।
পাবলিক শেয়ার লিঙ্ক
ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং ডাউনলোড সীমা সহ শেয়ারযোগ্য ডাউনলোড বা আপলোড লিঙ্ক তৈরি করুন — বাহ্যিক ক্লায়েন্টদের কাছে ফাইল পাঠানোর জন্য উপযুক্ত।
ব্রাউজারে ফাইল প্রিভিউ
পিডিএফ, ছবি, ভিডিও, অডিও এবং অফিস ডকুমেন্টগুলি প্রথমে ডাউনলোড না করে বা নেটিভ ভিউয়ার ইনস্টল না করেই সরাসরি ব্রাউজারে প্রিভিউ করুন।
WebDAV এবং S3 অ্যাক্সেস
ডেস্কটপ সিঙ্ক ক্লায়েন্ট, মোবাইল অ্যাপ এবং S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ টুল থেকে সংযোগ করুন যাতে একই বিষয়বস্তু প্রতিটি ওয়ার্কফ্লো জুড়ে থাকে।
অ্যাক্টিভিটি ফিড এবং অনুসন্ধান
প্রতিটি ওয়ার্কস্পেসের কার্যকলাপ স্ট্রিম এবং ডকুমেন্ট জুড়ে সম্পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধান দলগুলিকে কী পরিবর্তিত হয়েছে তার উপর নজর রাখতে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
কেন Hostinger-এ Pydio Cells রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।