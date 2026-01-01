এক ক্লিকে পিক্সার ইনস্টলেশন ডিপ্লয় করুন।
তাৎক্ষণিক শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক, ফরম্যাট রূপান্তর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার নিয়ন্ত্রণের সুবিধা সহ একটি স্ব-হোস্টেড চিত্র হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম — কোনো বিজ্ঞাপন নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
Picsur-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Picsur দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Picsur হলো একটি হালকা, সেলফ-হোস্টেড ইমেজ হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম যা ব্যক্তি এবং দলগুলোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা তাদের ইমেজ শেয়ারিং অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান। ইমেজ আপলোড করুন, তাৎক্ষণিক শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক পান এবং মেয়াদউত্তীর্ণের সময় কনফিগার করুন — এই সবকিছুই থার্ড-পার্টি সার্ভিসগুলোর উপর নির্ভর না করে, যারা কন্টেন্ট কম্প্রেস করে, বিজ্ঞাপন দেখায় বা কোনো সতর্কতা ছাড়াই ফাইল মুছে ফেলে।
নির্ভরযোগ্য মেটাডেটা স্টোরেজের জন্য PostgreSQL দ্বারা সমর্থিত, Picsur স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাট রূপান্তর এবং অপ্টিমাইজেশন সহ PNG, JPEG, GIF, WebP এবং AVIF সমর্থন করে। এর REST API আপনার VPS-এ বিদ্যমান টুলস এবং ওয়ার্কফ্লোতে প্রোগ্রাম্যাটিক ইমেজ আপলোডগুলিকে একীভূত করা সহজ করে তোলে।
Picsur-এর মূল ফিচারগুলো
ইনস্ট্যান্ট শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক
একটি ছবি আপলোড করুন এবং অবিলম্বে একটি পরিষ্কার, সরাসরি লিঙ্ক পান যা চ্যাট, ডকুমেন্টেশন বা ইমেলের মধ্যে পেস্ট করার জন্য প্রস্তুত।
ফরম্যাট রূপান্তর
কার্যকর ওয়েব ডেলিভারির জন্য PNG, JPEG, GIF, WebP, এবং AVIF ফরম্যাটের মধ্যে ছবিগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তর ও অপ্টিমাইজ করে।
মেয়াদ শেষ হওয়ার নিয়ন্ত্রণ
শেয়ার করা ছবিগুলিতে কনফিগারযোগ্য মেয়াদোত্তীর্ণের সময় সেট করুন, যাতে নিরাপদ অস্থায়ী শেয়ারিংয়ের জন্য একটি নির্বাচিত সময়ের পরে লিঙ্কগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
একাধিক ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
অ্যাডমিন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট আপনাকে একটি দল বা সংস্থা জুড়ে অ্যাক্সেস, স্টোরেজ কোটা এবং অনুমতি পরিচালনা করতে দেয়।
REST API
প্রোগ্রাম্যাটিক আপলোড এবং ম্যানেজমেন্ট এপিআই পিক্সারকে CI/CD পাইপলাইন, স্ক্রিনশট টুল এবং অন্যান্য অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোর সাথে একীভূত করে।
কেন Hostinger-এ Picsur রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।