এক ক্লিকে গ্রিমোয়ার স্থাপন করুন।
ট্যাগিং, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং এআই-সহায়তা প্রাপ্ত মেটাডেটা নিষ্কাশন সহ একটি স্ব-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার।
Grimoire-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grimoire দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্রিমোয়ার একটি ওপেন-সোর্স বুকমার্ক ম্যানেজার যা ওয়েব থেকে আপনার সেভ করা সবকিছুর জন্য একটি স্থায়ী, অনুসন্ধানযোগ্য স্থান হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা নিষ্কাশন সহ বুকমার্ক সংরক্ষণ করে — পৃষ্ঠার শিরোনাম, বিবরণ, ফেভিকন এবং স্ক্রিনশট — যাতে আপনি কিছু সেভ করার কারণ ভুলে যাওয়ার অনেক পরেও আপনার সংগ্রহটি কার্যকর থাকে।
ব্রাউজার বুকমার্ক ফোল্ডারগুলির বিপরীতে যা ভেন্ডর ক্লাউডগুলির সাথে সিঙ্ক হয়, আপনার VPS-এ গ্রিমোয়ার স্ব-হোস্ট করা আপনার পড়ার ইতিহাস, গবেষণার লিঙ্ক এবং সংরক্ষিত সংস্থানগুলিকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে। বিল্ট-ইন SQLite স্টোরেজ সহ একটি একক কন্টেইনার মানে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছুই নেই — শুধু সেভ করুন, ট্যাগ করুন এবং অনুসন্ধান করুন।
Grimoire-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা নিষ্কাশন
Grimoire স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি বুকমার্কের জন্য শিরোনাম, বিবরণ, ফেভিকন এবং স্ক্রিনশট সংগ্রহ করে, যা আপনার লাইব্রেরিকে কোনো ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই সুসংগঠিত রাখে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
বুকমার্কের শিরোনাম, বিবরণ, ট্যাগ এবং নোট জুড়ে অনুসন্ধান করুন আপনার সংগ্রহে যেকোনো কিছু তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে।
ট্যাগ ও ক্যাটাগরি
নমনীয় ট্যাগ এবং বিভাগ ব্যবহার করে বুকমার্কগুলি সংগঠিত করুন, তারপর আপনার যা প্রয়োজন ঠিক তা খুঁজে বের করতে আপনার লাইব্রেরি ফিল্টার করুন।
এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত ট্যাগিং
পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ এবং সারাংশ সুপারিশ করার জন্য ঐচ্ছিকভাবে একটি এআই প্রদানকারীকে সংযুক্ত করুন।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
আপনি যে পৃষ্ঠাটি পড়ছেন তা না ছেড়েই এক-ক্লিক এক্সটেনশন ব্যবহার করে সরাসরি ক্রোম বা ফায়ারফক্স থেকে বুকমার্ক সেভ করুন।
কেন Hostinger-এ Grimoire রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।