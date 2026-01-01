এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে bknd স্থাপন করুন।
হালকা ফায়ারবেস বিকল্প যা ডেটাবেস, অথেন্টিকেশন, মিডিয়া এবং অ্যাডমিন ইউআই একটি একক স্ব-হোস্টেড ব্যাকএন্ডে একত্রিত করে।
bknd-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
bknd দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
bknd হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড সিস্টেম যা ডেটা মডেলিং, প্রমাণীকরণ, মিডিয়া হ্যান্ডলিং এবং ওয়ার্কফ্লো প্রিমিটিভগুলিকে একটি সমন্বিত অ্যাডমিন UI সহ একটি একক হালকা পরিষেবাতে একত্রিত করে। একটি একক রানটাইমের পরিবর্তে ওয়েব স্ট্যান্ডার্ডের উপর নির্মিত, এটি Node এবং Bun থেকে শুরু করে Cloudflare Workers, Vercel, এবং Deno Deploy পর্যন্ত যেকোনো জায়গায় চলে, আপনার ডেটাবেস ড্রাইভারের উপরে অ্যাবস্ট্রাকশন চাপিয়ে না দিয়ে SQLite, LibSQL, বা Postgres-এ অ্যাডাপ্টার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ।
আপনার নিজের VPS-এ bknd স্ব-হোস্ট করা Firebase বা Supabase-এর মতো ভেন্ডর-লকড BaaS প্ল্যাটফর্মগুলিকে একটি পোর্টেবল ব্যাকএন্ড দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিজের। আপনার প্রকল্প প্রোটোটাইপ থেকে উৎপাদনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি, কোনো সারি সীমা, এবং কোনো অপ্রত্যাশিত মূল্য নেই।
bknd-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ডেটা মডেলিং
অ্যাডমিন UI এর মাধ্যমে সত্তা, ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করুন এবং প্রতিটি সংগ্রহের জন্য তাৎক্ষণিক REST এন্ডপয়েন্ট সহ একটি টাইপ করা TypeScript SDK পান।
বিল্ট-ইন অথেন্টিকেশন
ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন-ইন, JWT টোকেন, ভূমিকা এবং অনুমতি সরাসরি পাওয়া যায়, যা বেশিরভাগ অ্যাপের জন্য তৃতীয় পক্ষের পরিচয় পরিষেবাগুলির প্রতিস্থাপন করে।
সমন্বিত মিডিয়া পরিচালনা
ফাইল স্থানীয়ভাবে আপলোড, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন করুন অথবা S3-কম্প্যাটিবল প্রদানকারী যেমন R2, Tigris, এবং Minio-এর মাধ্যমে একটি পৃথক স্টোরেজ স্ট্যাক সংযুক্ত না করে।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
আপনার অ্যাপকে চালিত করা একই ব্যাকএন্ড থেকে সরাসরি ডেটা পরিবর্তনে সাড়া দেওয়া, কাজগুলির সময়সূচী করা এবং বাহ্যিক API কল করার জন্য বহু-ধাপের ফ্লো তৈরি করুন।
ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার
Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda এবং আরও অনেক কিছুর জন্য অ্যাডাপ্টার আপনাকে একটি বিদ্যমান ফ্রন্ট-এন্ড প্রকল্পের মধ্যে একই bknd ইনস্ট্যান্স এম্বেড করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ bknd রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।