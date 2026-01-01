এক ক্লিকে eXeLearning স্থাপন করুন।
ইন্টারেক্টিভ SCORM এবং HTML5 শিক্ষামূলক সংস্থান তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স অথরিং টুল।
eXeLearning-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
eXeLearning দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
eXeLearning হল একটি AGPL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত অথরিং এনভায়রনমেন্ট যা শিক্ষাবিদ এবং নির্দেশনামূলক ডিজাইনাররা কোড না লিখে ইন্টারেক্টিভ লার্নিং কন্টেন্ট তৈরি করতে ব্যবহার করেন। স্প্যানিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের একটি নেটওয়ার্ক দ্বারা সমর্থিত, এটি মান-ভিত্তিক সংস্থান তৈরি করার উপর মনোযোগ দেয় যা যেকোনো লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কাজ করে।
আপনার VPS-এ eXeLearning স্ব-হোস্ট করা কোর্স উপকরণ, শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সপোর্ট এবং অথরিং ক্রেডেনশিয়াল সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে। দলগুলি রিয়েল টাইমে সহযোগিতা করতে পারে, Moodle বা যেকোনো LMS-এ এক্সপোর্ট প্রকাশ করতে পারে এবং ক্লাউড অথরিং পরিষেবাগুলির লাইসেন্সিং সীমা এবং ডেটা-রেসিডেন্সি উদ্বেগ এড়াতে পারে।
eXeLearning-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ iDevices
কুইজ, কেস স্টাডি, মাল্টিমিডিয়া এবং প্রতিফলিত কার্যকলাপের জন্য ড্রপ-ইন উপাদানগুলি স্থির বিষয়বস্তুকে কাঠামোগত ইন্টারেক্টিভ পাঠে পরিণত করে।
SCORM এবং HTML5 রপ্তানি
কোর্সগুলি SCORM প্যাকেজ, IMS কন্টেন্ট, অথবা স্বতন্ত্র HTML5 সাইট হিসাবে প্রকাশ করুন যাতে সেগুলি যেকোনো LMS বা সাধারণ ওয়েব হোস্টিংয়ে চলে।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক লেখক বিল্ট-ইন Yjs ওয়েবসকেট সিঙ্কের মাধ্যমে একই সাথে একই প্রকল্প সম্পাদনা করতে পারেন, যা আধুনিক ডকুমেন্ট এডিটরগুলির কর্মপ্রবাহকে প্রতিফলিত করে।
Moodle একীকরণ
সমাপ্ত কোর্সগুলি সরাসরি মুডলে স্থাপনযোগ্য কার্যকলাপ হিসাবে পুশ করুন, রচনা এবং প্রকাশের মধ্যে ম্যানুয়াল আপলোড ধাপটি সরিয়ে।
বহুভাষিক ইন্টারফেস
ইংরেজি, স্প্যানিশ, কাতালান, বাস্ক, গ্যালিসিয়ান, ভ্যালেন্সিয়ান এবং এস্পেরান্তোর জন্য নেটিভ সমর্থন এটিকে আঞ্চলিক এবং দ্বিভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
উন্মুক্ত সহজলভ্য মানদণ্ড
তৈরি করা বিষয়বস্তু ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি নির্দেশিকা এবং উন্মুক্ত বিন্যাস অনুসরণ করে, যা নিশ্চিত করে যে সংস্থানগুলি আগামী বহু বছর ধরে ব্যবহারযোগ্য এবং বহনযোগ্য থাকবে।
কেন Hostinger-এ eXeLearning রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।