এক ক্লিকে ইনস্টলেশন সহ ক্রিপ্টপ্যাড স্থাপন করুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড সহযোগী অফিস স্যুট যেখানে সার্ভার আপনার নথিগুলির বিষয়বস্তু কখনও দেখে না।
CryptPad-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CryptPad দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CryptPad হলো একটি ওপেন-সোর্স, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড কোলাবোরেটিভ অফিস স্যুট। ক্লাউড এডিটরদের মতো নয়, যারা সার্ভারে ডকুমেন্ট প্লেইনটেক্সটে স্টোর করে, CryptPad ব্রাউজারে সবকিছু এনক্রিপ্ট করে সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই — এর মানে হলো হোস্ট ব্যবহারকারীরা যা লেখে, আঁকে বা তৈরি করে তার অ্যাক্সেস কখনোই পায় না। এই জিরো-নলেজ আর্কিটেকচার এটিকে সংবেদনশীল তথ্য হ্যান্ডেল করা দলগুলোর জন্য, কঠোর ডেটা রেগুলেশনের অধীনে থাকা সংস্থাগুলোর জন্য, অথবা যারা তাদের কন্টেন্টের জন্য কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারকে বিশ্বাস না করে রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন চায় তাদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ CryptPad সেলফ-হোস্ট করা আপনার টিমের ডকুমেন্ট, ব্যবহারকারীর ডেটা এবং স্টোরেজের উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — কোনো ব্যবহারের সীমা, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং কোনো বাহ্যিক ক্লাউড নির্ভরতা ছাড়াই।
CryptPad-এর মূল ফিচারগুলো
শূন্য-জ্ঞান এনক্রিপশন
সমস্ত নথির বিষয়বস্তু সার্ভারে পৌঁছানোর আগে ব্রাউজারে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই হোস্ট — আপনাকে সহ — সংরক্ষিত নথিগুলি কখনও পড়তে পারে না।
সম্পূর্ণ অফিস স্যুট
রিচ টেক্সট ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট, প্রেজেন্টেশন, কোড ফাইল, কানবান বোর্ড, হোয়াইটবোর্ড এবং ফর্ম তৈরি করুন ও সেগুলিতে সহযোগিতা করুন — সবই রিয়েল টাইমে।
অতিথি সহযোগিতা
লিঙ্কের মাধ্যমে যেকোনো ডকুমেন্ট শেয়ার করুন এবং সহযোগীরা অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন না করেই সম্পাদনা করতে পারবেন, যখন পুরোটা জুড়ে সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন বজায় থাকবে।
টিম ড্রাইভস
ফোল্ডার কাঠামো এবং বিভিন্ন সদস্য বা গোষ্ঠীর জন্য সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস অনুমতি সহ নথিগুলিকে ভাগ করা টিম ড্রাইভে সংগঠিত করুন।
কোনো প্লেইনটেক্সট সার্ভার স্টোরেজ নেই
সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সংরক্ষিত ডেটা এনক্রিপ্ট করা সাইফারটেক্সট হিসেবেই থাকে যা ক্লায়েন্টদের কাছে থাকা এনক্রিপশন কী ছাড়া পড়া যাবে না।
কেন Hostinger-এ CryptPad রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।