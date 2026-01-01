এক ক্লিকে Flowise ইনস্টল করুন।
একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস ব্যবহার করে এলএলএম অর্কেস্ট্রেশন ফ্লো এবং এআই এজেন্ট তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
Flowise-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Flowise দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Flowise হলো একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপার এবং টিমকে ব্যাপক কোডিং ছাড়াই অত্যাধুনিক AI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সুযোগ করে দেয়। এর ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেস আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, ভেক্টর ডেটাবেস, মেমরি সিস্টেম এবং এক্সটারনাল টুলগুলোকে একটি সুসংহত ওয়ার্কফ্লোতে কানেক্ট করতে দেয়। Flowise OpenAI, Anthropic, Google এবং ওপেন-সোর্স মডেলগুলোকে সাপোর্ট করে, যা এটিকে চ্যাটবট থেকে শুরু করে RAG অ্যাপ্লিকেশন এবং অটোনোমাস এজেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবল করে তোলে।
আপনার VPS-এ Flowise সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার AI ওয়ার্কফ্লো, কথোপকথনের ডেটা এবং ইন্টিগ্রেটেড নলেজ বেসের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। আপনি ইন্টারনাল ডেটাবেস এবং API-এর সাথে কানেক্ট করতে পারবেন যা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে না, এবং কোনো পার-API-কল প্রাইসিং বা ডেটা প্রাইভেসি সংক্রান্ত উদ্বেগ ছাড়াই আপনার LLM ওয়ার্কলোডগুলোর জন্য বিশেষভাবে রিসোর্স কনফিগার করতে পারবেন।
Flowise-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ফ্লো বিল্ডার
অর্কেস্ট্রেশন কোড না লিখে পূর্ব-নির্মিত নোড থেকে জটিল এআই পাইপলাইন তৈরি করার জন্য একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস।
RAG সাপোর্ট
জ্ঞান-ভিত্তিক এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ভেক্টর ডেটাবেস ইন্টিগ্রেশন সহ অন্তর্নির্মিত রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন ক্ষমতা।
মাল্টি-LLM সাপোর্ট
একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে OpenAI, অ্যানথ্রপিক, গুগল, কোহেয়ার এবং স্থানীয় ওপেন-সোর্স মডেলগুলিতে সংযোগ করুন।
এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্ট তৈরি করুন যারা সরঞ্জাম ব্যবহার করে, বহু-ধাপের কাজগুলির মাধ্যমে যুক্তি দেয় এবং সেশন জুড়ে কথোপকথনমূলক স্মৃতি বজায় রাখে।
API ইন্টিগ্রেশন
আপনার বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়ার্কফ্লোতে সরাসরি AI ক্ষমতাগুলিকে এম্বেড করার জন্য যেকোনো ফ্লোকে একটি API এন্ডপয়েন্ট হিসাবে উন্মুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Flowise রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।