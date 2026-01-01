এক ক্লিকে Node-RED ডিপ্লয় করুন।
IoT ডিভাইস, API এবং অনলাইন পরিষেবাগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি লো-কোড ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং টুল।
Node-RED-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Node-RED দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Node-RED হল Node.js-এর উপর নির্মিত একটি ফ্লো-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং টুল যা আপনাকে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করে হার্ডওয়্যার, API এবং অনলাইন পরিষেবাগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করতে দেয়। মূলত IBM দ্বারা তৈরি এবং এখন OpenJS ফাউন্ডেশন দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এটি জটিল কোড না লিখে অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো তৈরি করাকে সহজ করে — একটি ক্যানভাসে নোডগুলি সংযুক্ত করুন এবং সেকেন্ডের মধ্যে স্থাপন করুন।
আপনার নিজের VPS-এ Node-RED স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার ফ্লো এবং তারা যে সংবেদনশীল ডেটা প্রক্রিয়া করে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো ব্যবহারের সীমা, কোনো রেট থ্রটলিং এবং কোনো ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরতা ছাড়াই। আপনি IoT সেন্সর স্বয়ংক্রিয় করুন, ব্যবসায়িক পরিষেবাগুলিকে একত্রিত করুন বা API পাইপলাইনগুলি অর্কেস্ট্রেট করুন না কেন, Node-RED একটি নমনীয়, এক্সটেনসিবল রানটাইম সরবরাহ করে যা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় চলে।
Node-RED-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ফ্লো এডিটর
ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর আপনাকে কোড না লিখে জটিল ইন্টিগ্রেশন তৈরি এবং স্থাপন করতে দেয়, যা অটোমেশনকে সবার জন্য সহজলভ্য করে তোলে।
4,000+ সম্প্রদায় নোড
MQTT, HTTP, ডেটাবেস, ক্লাউড API এবং আরও শত শত পরিষেবার জন্য নোড ইনস্টল করুন, সরাসরি বিল্ট-ইন প্যালেট ম্যানেজার থেকে।
IoT এবং MQTT নেটিভ
MQTT, Modbus, এবং অন্যান্য IoT প্রোটোকলের জন্য প্রথম-শ্রেণীর সমর্থন Node-RED-কে স্মার্ট হোম এবং শিল্প অটোমেশনের জন্য আদর্শ প্ল্যাটফর্ম করে তোলে।
জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন নোড
ফ্লো-এর মধ্যে কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লিখুন যাতে ভিজ্যুয়াল এডিটর না ছেড়েই জটিল ডেটা রূপান্তর এবং ব্যবসায়িক যুক্তি পরিচালনা করা যায়।
ফ্লো শেয়ারিং এবং লাইব্রেরি
ফ্লোগুলিকে JSON হিসাবে এক্সপোর্ট করুন এবং Node-RED কমিউনিটি লাইব্রেরি থেকে আগে থেকে তৈরি ফ্লো ইম্পোর্ট করে সাধারণ ইন্টিগ্রেশনগুলি দ্রুত শুরু করুন।
কেন Hostinger-এ Node-RED রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।