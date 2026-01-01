এক ক্লিকে Radarr স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় চলচ্চিত্র সংগ্রহ ব্যবস্থাপক যা রিলিজগুলি নিরীক্ষণ করে, আপনার পছন্দের ক্লায়েন্টের মাধ্যমে ডাউনলোড করে এবং আপনার লাইব্রেরি সুসংগঠিত রাখে।
Radarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Radarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Radarr হলো Usenet এবং BitTorrent ইউজারদের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় মুভি কালেকশন ম্যানেজার। এটি আপনার কোয়ালিটি প্রোফাইলের সাথে মিলে যাওয়া নতুন রিলিজের জন্য RSS ফিড মনিটর করে, qBittorrent বা SABnzbd-এর মতো ক্লায়েন্টগুলোর মাধ্যমে ডাউনলোড ট্রিগার করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার লাইব্রেরি রিনেম ও অর্গানাইজ করে। কাস্টম ফরম্যাট সাপোর্ট আপনাকে নির্দিষ্ট এনকোডিং টার্গেট করতে দেয় — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — এবং আরও ভালো রিলিজ পাওয়া গেলে Radarr বিদ্যমান ফাইলগুলো আপগ্রেড করবে।
একটি VPS-এ Radarr চালানো এটিকে চব্বিশ ঘন্টা সক্রিয় রাখে ধারাবাহিক ব্যান্ডউইথের সাথে, যা নিশ্চিত করে যে আপনি কোনো রিলিজ উইন্ডো মিস করবেন না। এটি Plex, Jellyfin এবং Emby-এর সাথে সরাসরি ইন্টিগ্রেট করে একটি নতুন ফাইল আসার সাথে সাথে আপনার মিডিয়া সার্ভার লাইব্রেরি রিফ্রেশ করতে, এবং Sonarr, Lidarr এবং Prowlarr-এর সাথে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মিডিয়া ইকোসিস্টেমের জন্য।
Radarr-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং
আরএসএস ফিড পর্যবেক্ষণ নতুন চলচ্চিত্র মুক্তি সনাক্ত করে যখনই তারা প্রকাশিত হয় এবং আপনার গুণমানের পছন্দ অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড সারিবদ্ধ করে।
গুণমান প্রোফাইল
চলচ্চিত্রের জন্য গ্রহণযোগ্য রেজোলিউশন, কোডেক এবং ফাইল আকার নির্ধারণ করুন যাতে আপনি যে সংস্করণগুলি সত্যিই চান, কেবল সেগুলি ডাউনলোড এবং সংরক্ষণ করা হয়।
স্বয়ংক্রিয় আপগ্রেড
Radarr প্রাথমিক ডাউনলোডের পর উন্নত মানের রিলিজের জন্য নজর রাখে এবং স্বচ্ছভাবে ফাইল প্রতিস্থাপন করে, সময়ের সাথে সাথে আপনার লাইব্রেরিকে সর্বোচ্চ মানের রাখে।
মিডিয়া সার্ভার ইন্টিগ্রেশন
Plex, Jellyfin, এবং Emby-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় লাইব্রেরি রিফ্রেশ বিজ্ঞপ্তিগুলির অর্থ হল নতুন ডাউনলোড করা সিনেমাগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার স্ট্রিমিং অ্যাপে প্রদর্শিত হয়।
আমদানি তালিকা
যখন আপনি দেখার জন্য শিরোনাম চিহ্নিত করেন, তখন IMDb, Trakt, এবং TMDb থেকে ওয়াচলিস্ট আমদানি করে আপনার নিরীক্ষিত সারিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলচ্চিত্র যোগ করুন।
কেন Hostinger-এ Radarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।