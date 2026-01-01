Apache Hop-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাপাচি হপ স্থাপন করুন।

যেকোনো জায়গায় চলে এমন পাইপলাইন এবং ওয়ার্কফ্লো ডিজাইন করার জন্য ওপেন-সোর্স ভিজ্যুয়াল ডেটা অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাপাচি হপ স্থাপন করুন।

Apache Hop-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Apache Hop দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

অ্যাপাচি হপ (হপ অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম) হল একটি ওপেন-সোর্স ডেটা ইন্টিগ্রেশন এবং অর্কেস্ট্রেশন প্রকল্প যা অ্যাপাচি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনে ইনকিউবেট করা এবং স্নাতক হওয়া পেন্টাহো ডেটা ইন্টিগ্রেশন (কেটল)-এর আধুনিক উত্তরসূরি হিসেবে কাজ করে। এটি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের কাস্টম কোড না লিখে ফাইল, ডেটাবেস, মেসেজ কিউ, ক্লাউড ওয়্যারহাউস এবং SaaS API জুড়ে ডেটা স্থানান্তর ও রূপান্তর করার জন্য পাইপলাইন এবং ওয়ার্কফ্লো দৃশ্যত ডিজাইন করতে দেয়।

এই টেমপ্লেটটি অ্যাপাচি টমক্যাটে চলমান হপ GUI-এর ব্রাউজার-ভিত্তিক সংস্করণ হপ ওয়েব স্থাপন করে। আপনার নিজের VPS-এ হপ স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে প্রতিটি সংযোগ স্ট্রিং, শংসাপত্র এবং মধ্যবর্তী ডেটাসেট রাখে, বাণিজ্যিক ETL প্ল্যাটফর্মগুলির সাধারণ প্রতি-ব্যবহারকারী, প্রতি-পাইপলাইন, বা সারি-ভলিউম ফি ছাড়াই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Apache Hop-এর মূল ফিচারগুলো

ভিজ্যুয়াল পাইপলাইন ডিজাইনার

ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর, ২০০+ রূপান্তর এবং অ্যাকশন সহ যা ফাইল, ডেটাবেস, API, মেসেজ কিউ এবং ডেটা কোয়ালিটি চেক কভার করে — প্রোডাকশন পাইপলাইন তৈরি করার জন্য কোনো জাভা বা পাইথন প্রয়োজন নেই।

ব্রাউজার-ভিত্তিক GUI

ডেস্কটপ ক্লায়েন্টের মতোই হপ জিইউআই অভিজ্ঞতা, টমক্যাটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় যাতে দলগুলি স্থানীয় জাভা ইনস্টল ছাড়াই যেকোনো ব্রাউজার থেকে পাইপলাইন ডিজাইন করতে পারে।

ইঞ্জিন-নিরপেক্ষ নির্বাহ

একবার ডিজাইন করুন এবং অ্যাপাচি বিম রানার অ্যাবস্ট্রাকশনের মাধ্যমে নেটিভ হপ ইঞ্জিন, অ্যাপাচি স্পার্ক, অ্যাপাচি ফ্লিংক, অথবা গুগল ক্লাউড ডেটাফ্লোতে পাইপলাইন চালান।

মেটাডেটা-নির্ভর কর্মপ্রবাহ

পাইপলাইন সংজ্ঞাগুলির পাশাপাশি গিট-এ চেক করা প্রথম-শ্রেণীর মেটাডেটা অবজেক্ট হিসাবে সংযোগ, রান কনফিগারেশন, পাইপলাইন টেমপ্লেট এবং ইউনিট পরীক্ষাগুলি পুনরায় ব্যবহার করুন।

বিল্ট-ইন ডেটা লিনিয়েজ

প্রতিটি রূপান্তর ইনপুট, আউটপুট এবং ফিল্ড ম্যাপিং রেকর্ড করে যাতে বিশ্লেষকরা জটিল বহু-ধাপের ওয়ার্কফ্লো জুড়ে একটি কলামকে তার উৎস ফাইল বা টেবিলের সাথে ট্র্যাক করতে পারে।

কেন Hostinger-এ Apache Hop রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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