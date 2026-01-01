এক ক্লিকে Microcks স্থাপন করুন।
REST, GraphQL, gRPC, এবং AsyncAPI জুড়ে API মকিং এবং চুক্তি পরীক্ষার জন্য CNCF ইনকিউবেটিং প্ল্যাটফর্ম।
Microcks-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Microcks দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Microcks হল একটি ওপেন-সোর্স, ক্লাউড-নেটিভ প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি প্রধান প্রোটোকল — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, এবং AsyncAPI জুড়ে API মক এবং পরীক্ষা করার জন্য। হাতে লেখা স্টাব বজায় রাখার পরিবর্তে, দলগুলি তাদের বিদ্যমান API চুক্তিগুলি আমদানি করে এবং Microcks স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবসম্মত মক তৈরি করে যা প্রকৃত পরিষেবার আচরণকে প্রতিফলিত করে, ব্যাকএন্ড দলগুলির জন্য অপেক্ষা না করেই ডেভেলপমেন্টকে ত্বরান্বিত করে।
একটি CNCF ইনকিউবেটিং প্রকল্প হিসাবে, Microcks CI/CD ইন্টিগ্রেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং DevOps পাইপলাইনগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে যায়। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার API পরীক্ষার ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, বাহ্যিক SaaS নির্ভরতা দূর করে এবং আপনাকে অভ্যন্তরীণ পরিষেবাগুলি মক করতে দেয় যা ক্লাউড টেস্টিং প্ল্যাটফর্মগুলি কখনও পৌঁছাতে পারে না।
Microcks-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-প্রোটোকল API মকিং
একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে REST, GraphQL, gRPC, SOAP, এবং AsyncAPI পরিষেবাগুলি মক করুন — প্রতিটি প্রোটোকলের জন্য আলাদা টুলের প্রয়োজন নেই।
চুক্তি-চালিত টেস্টিং
OpenAPI, AsyncAPI, Postman, বা gRPC স্পেকস ইম্পোর্ট করুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করুন যে আপনার বাস্তবায়নগুলি CI/CD পাইপলাইনে সম্মত চুক্তিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
ডাইনামিক রেসপন্স জেনারেশন
পরীক্ষার কভারেজ উন্নত করতে স্ট্যাটিক ফিক্সচারের পরিবর্তে বাস্তবসম্মত, বৈচিত্র্যপূর্ণ ডেটা তৈরি করতে মক রেসপন্সে টেমপ্লেটিং এবং এক্সপ্রেশন ব্যবহার করুন।
CI/CD পাইপলাইন একীকরণ
GitHub Actions, Jenkins, এবং Tekton-এর জন্য নেটিভ সমর্থন আপনাকে প্রতিটি কমিটে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফরমেন্স পরীক্ষা চালাতে দেয়।
Postman সংগ্রহ আমদানি
আপনার বিদ্যমান পোস্টম্যান সংগ্রহগুলি মক ডেফিনিশন এবং টেস্ট স্যুট হিসাবে পুনরায় ব্যবহার করুন, আপনার দল ইতিমধ্যেই API ডকুমেন্টেশনে যে বিনিয়োগ করেছে তা সুরক্ষিত করে।
কেন Hostinger-এ Microcks রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।