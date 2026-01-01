এক ক্লিকে pycsw স্থাপন করুন।
OGC-প্রত্যয়িত ক্যাটালগ সার্ভার যা উন্মুক্ত মানদণ্ডের মাধ্যমে ভূ-স্থানিক মেটাডেটা প্রকাশ করে এবং আবিষ্কার করে।
pycsw-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
pycsw দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
pycsw হল একটি ওপেন-সোর্স OGC ক্যাটালগ সার্ভিস ফর দ্য ওয়েব (CSW) সার্ভার যা Python-এ লেখা এবং জাতীয় স্থানিক ডেটা অবকাঠামো, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জিওপোর্টাল দ্বারা ভূ-স্থানিক মেটাডেটা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি OGC রেফারেন্স ইমপ্লিমেন্টেশন, যা CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, এবং SRU-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ, অন্যান্য ক্যাটালগ এবং ক্লায়েন্টদের কাস্টম অ্যাডাপ্টার ছাড়াই ইন্টারঅপারেট করার অনুমতি দেয়।
আপনার VPS-এ pycsw স্ব-হোস্ট করা আপনাকে মেটাডেটা সূচকের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয় যা আপনার স্থানিক ডেটা পোর্টালকে সমর্থন করে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্যাটালগ পরিষেবার উপর নির্ভর না করে। টেমপ্লেটটি দ্রুত শুরু করার জন্য একটি SQLite রিপোজিটরি সহ পূর্ব-কনফিগার করা থাকে এবং PostgreSQL বা PostGIS-সমর্থিত স্থাপনার জন্য বড় আকারে পুনরায় কনফিগার করা যেতে পারে।
pycsw-এর মূল ফিচারগুলো
OGC প্রত্যয়িত সার্ভার
CSW 2.0.2, CSW 3.0, এবং OGC API - Records এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি OGC রেফারেন্স ইমপ্লিমেন্টেশন সরাসরি ব্যবহারযোগ্যভাবে চালান।
একাধিক ক্যাটালগ APIs
বিস্তৃত ক্লায়েন্ট সামঞ্জস্যের জন্য CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, এবং SRU এর মাধ্যমে একই মেটাডেটা রিপোজিটরি উন্মুক্ত করুন।
INSPIRE এবং ISO সাপোর্ট
ISO 19115 / 19139 রেকর্ড প্রকাশ করুন এবং ইউরোপীয় স্থানিক ডেটা নির্দেশিকা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য INSPIRE প্রোফাইল সক্ষম করুন।
সমন্বিত অনুসন্ধান
দূরবর্তী CSW ক্যাটালগ জুড়ে বিতরণ করা অনুসন্ধান কনফিগার করুন যাতে একটি একক ক্যোয়ারী আপনার রেকর্ড এবং ফেডারেল পিয়ারগুলিতে একই সাথে পৌঁছাতে পারে।
নমনীয় সংগ্রহস্থল
বান্ডেল করা SQLite স্টোর দিয়ে শুরু করুন এবং আপনার রেকর্ডের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে PostgreSQL, PostGIS, বা অন্যান্য সমর্থিত ব্যাকএন্ডে স্যুইচ করুন।
পাইথন ইকোসিস্টেম
pycsw প্লাগইনগুলির মাধ্যমে কার্যকারিতা প্রসারিত করুন এবং বৃহত্তর geopython স্ট্যাকের সাথে একীভূত করুন, যার মধ্যে রয়েছে pygeoapi, OWSLib, এবং GeoNode।
কেন Hostinger-এ pycsw রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।