এক ক্লিকে LibreBooking স্থাপন করুন।
মুক্ত-উৎস সম্পদ সময়সূচী ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা কক্ষ, সরঞ্জাম এবং ভাগ করা সাংগঠনিক সম্পদের জন্য।
LibreBooking-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibreBooking দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লিব্রেবুকিং হল বুকড শিডিউলারের একটি কমিউনিটি-চালিত ফর্ক যা যেকোনো ওয়েব ব্রাউজারকে ঘর, যানবাহন, ল্যাব সরঞ্জাম, ক্রীড়া সুবিধা, বা অন্য যেকোনো ভাগ করা সম্পদের জন্য একটি স্ব-পরিষেবা রিজার্ভেশন ডেস্কে পরিণত করে। ক্যালেন্ডার-স্টাইলের উপলব্ধতা ভিউ, পুনরাবৃত্ত বুকিং, অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো এবং কোটা সংস্থাগুলিকে স্প্রেডশীট এবং ভাগ করা ইনবক্সগুলিকে একটি কাঠামোগত বুকিং সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে দেয়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ লিব্রেবুকিং স্ব-হোস্ট করা রিজার্ভেশন ডেটা, সদস্যের যোগাযোগের বিবরণ এবং ব্যবহারের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি ছাড়াই এবং তৃতীয় পক্ষের SaaS ক্যালেন্ডারের উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। বান্ডেল করা মারিয়াডিবি ডেটাবেস প্রতিটি রিজার্ভেশন, গ্রুপ এবং আনুষঙ্গিক সংজ্ঞা রিস্টার্ট জুড়ে সংরক্ষণ করে।
LibreBooking-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পদ সংরক্ষণ
দিন, সপ্তাহ এবং মাসের লেআউট সহ ক্যালেন্ডার-স্টাইলের ভিউয়ের মাধ্যমে রুম, সরঞ্জাম এবং শেয়ার করা সম্পদ বুক করুন।
পুনরাবৃত্ত বুকিং
দ্বন্দ্ব সনাক্তকরণ এবং শেষ তারিখ নিয়ন্ত্রণ সহ দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পুনরাবৃত্ত রিজার্ভেশনগুলির সময়সূচী করুন।
অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো
কার্যকর হওয়ার আগে রিসোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দ্বারা রিজার্ভেশন অনুমোদিত হতে হবে, প্রতিটি ধাপে ইমেল বিজ্ঞপ্তিসহ।
গ্রুপসমূহ এবং অনুমতিসমূহ
ব্যবহারকারীদের গ্রুপে বরাদ্দ করুন, প্রতি-সম্পদ অ্যাক্সেস দিন এবং উচ্চ-চাহিদার সম্পদগুলি ন্যায্যভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে বুকিং কোটা প্রয়োগ করুন।
আনুষাঙ্গিক এবং অ্যাড-অন
পরিমাণ-সীমিত আনুষাঙ্গিক যেমন প্রজেক্টর বা মাইক্রোফোন রিজার্ভেশনের সাথে সংযুক্ত করুন যাতে ইনভেন্টরি সিঙ্ক্রোনাইজড থাকে।
REST API এবং রিপোর্ট
REST API-এর মাধ্যমে বাহ্যিক সিস্টেমের সাথে একীভূত করুন এবং ক্ষমতা পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ব্যবহারের প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন।
কেন Hostinger-এ LibreBooking রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।