এক ক্লিকে Jitsu স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স গ্রাহক ডেটা প্ল্যাটফর্ম যা পণ্যের ইভেন্টগুলি ক্যাপচার করে এবং সেগুলিকে আপনার ওয়্যারহাউস, মার্কেটিং টুলস এবং API-এ রিয়েল টাইমে স্ট্রিম করে।
Jitsu-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jitsu দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jitsu হলো একটি ওপেন-সোর্স কাস্টমার ডেটা প্ল্যাটফর্ম, যা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য Segment-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এটি নেটিভ SDK-এর মাধ্যমে পণ্য এবং ওয়েবসাইটের ইভেন্ট ক্যাপচার করে, সার্ভারলেস জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন ব্যবহার করে সেগুলোকে প্রসেস করে, এবং সাব-সেকেন্ড ল্যাটেন্সিতে ডেটা ওয়্যারহাউস, মার্কেটিং টুলস এবং কাস্টম HTTP এন্ডপয়েন্টগুলিতে ফলাফল ফরোয়ার্ড করে।
আপনার VPS-এ Jitsu সেলফ-হোস্ট করলে প্রতিটি ইভেন্ট পেলোড, কাস্টমার আইডেন্টিফায়ার এবং পাইপলাইন কনফিগারেশন আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে — কোনো ইভেন্ট-প্রতি মূল্য, কোনো MTU সীমাবদ্ধতা এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই। এই ডিপ্লয়মেন্টটি Jitsu-এর সম্পূর্ণ ইভেন্ট পাইপলাইন (কনসোল, ইনজেস্ট, রোটর এবং বাল্কার) PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB এবং Redpanda-এর সাথে একত্রিত করে, একটি একক কম্পোজ স্ট্যাকে আপনাকে একটি প্রোডাকশন-রেডি CDP প্রদান করে।
Jitsu-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম ইভেন্ট স্ট্রিমিং
ক্যাপচার করা ইভেন্টগুলি ডেটা ওয়্যারহাউস এবং SaaS গন্তব্যগুলিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফরোয়ার্ড করে, যা লাইভ ড্যাশবোর্ড, দর্শক এবং পণ্য বিশ্লেষণকে চালিত করে।
নেটিভ ওয়্যারহাউস গন্তব্যস্থল
Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres, এবং S3-এ সরাসরি ইভেন্ট লোড করে, বিল্ট-ইন স্কিমা ম্যানেজমেন্ট সহ — কোনো আলাদা ETL টুলের প্রয়োজন নেই।
জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন
ইভেন্টগুলি ফিল্টার করুন, সমৃদ্ধ করুন এবং নতুন আকার দিন কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন ব্যবহার করে, যা ইভেন্টগুলি গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে সার্ভার-সাইডে চলে।
সোর্স কানেক্টর
রিয়েল-টাইম স্ট্রিমের পাশাপাশি ব্যাচ ইনজেশনের জন্য সিঙ্গার এবং এয়ারবাইট কানেক্টর ব্যবহার করে ডেটাবেস, SaaS API এবং ফাইল থেকে ডেটা টানুন।
ব্যবহারকারীর প্রোফাইল স্টোরেজ
ক্রস-ডিভাইস আইডেন্টিটি রেজোলিউশন, সেগমেন্টেশন এবং ব্যক্তিগতকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে MongoDB-তে একত্রিত ভিজিটর এবং ব্যবহারকারীর প্রোফাইল বজায় রাখুন।
সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা
গ্রাহকের ইভেন্ট ডেটা, শনাক্তকারী এবং PII আপনার নিজস্ব VPS-এর মধ্যে রাখুন — জিতসু কখনও তথ্য বাইরে পাঠায় না এবং আপনার ডেটা পাইপলাইনে কোনো তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাকে যোগ করে না।
কেন Hostinger-এ Jitsu রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।