এক ক্লিকে হিকাপ স্থাপন করুন।
আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক এবং বুকমার্কগুলি এক জায়গায় সংগঠিত করার জন্য একটি দ্রুত, স্ট্যাটিক স্টার্ট পেজ।
Hiccup-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hiccup দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হিকাপ একটি লাইটওয়েট, ওপেন-সোর্স স্ট্যাটিক স্টার্ট পেজ যা আপনার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিঙ্কগুলিকে সামনে এবং কেন্দ্রে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Nginx দ্বারা পরিবেশিত একটি React অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে তৈরি, এটির কোনো ডেটাবেস বা ব্যাকএন্ডের প্রয়োজন নেই — শুধুমাত্র একটি JSON কনফিগারেশন ফাইল, যা আপনি সরাসরি এডিট করতে পারেন অথবা বিল্ট-ইন কনফিগ এডিটরের মাধ্যমে ম্যানেজ করতে পারেন। ফিচার্ড কার্ড, সুসংগঠিত ক্যাটাগরি এবং একটি শক্তিশালী মাল্টি-প্রোভাইডার সার্চ বার একটি একক ট্যাব থেকে যেকোনো বুকমার্কে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যন্ত সহজ করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ হিকাপ সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার বুকমার্কগুলি ব্যক্তিগত থাকে, স্ট্যাটিক ফাইল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয় এবং যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে। PWA সাপোর্ট, কীবোর্ড শর্টকাট, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ লিঙ্ক ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ার্ড স্ক্রিনের জন্য রিড-অনলি মোড সহ, হিকাপ ব্যক্তিগত ব্রাউজার স্টার্ট পেজ বা শেয়ার্ড সার্ভিসের জন্য একটি পারিবারিক ড্যাশবোর্ড হিসাবে সমানভাবে উপযুক্ত।
Hiccup-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রদানকারী অনুসন্ধান
গুগল, ডাকডাকগো, অ্যামাজন এবং কাস্টম প্রদানকারীদের মধ্যে একই সাথে অনুসন্ধান করুন, অথবা নাম বা ট্যাগ দ্বারা সরাসরি একটি সংরক্ষিত লিঙ্কে যান।
JSON কনফিগ এডিটর
আপনার সম্পূর্ণ ড্যাশবোর্ড একটি বিল্ট-ইন কনফিগ এডিটরের মাধ্যমে পরিচালনা করুন — URL বা স্থানীয় ফাইল থেকে লোড করুন, একাধিক কনফিগ প্রিভিউ করুন এবং যেকোনো সময় ব্যাকআপ ডাউনলোড করুন।
লিঙ্কগুলি টেনে আনুন এবং ফেলুন
অন্য ব্রাউজার উইন্ডো থেকে URL বা ছবি সরাসরি যেকোনো কার্ডের উপর টেনে এনে লিঙ্ক এবং কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড যোগ করুন অথবা আপডেট করুন।
কিবোর্ড নেভিগেশন
সম্পূর্ণ কীবোর্ড শর্টকাট সমর্থন আপনাকে লিঙ্ক খুলতে, এডিট মোড টগল করতে এবং মাউস স্পর্শ না করেই ড্যাশবোর্ড নেভিগেট করতে দেয়।
PWA এবং মোবাইল প্রস্তুত
Hiccup-কে একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে যেকোনো ডিভাইসে ইনস্টল করুন যাতে ডেস্কটপ বা মোবাইল থেকে আপনার সমস্ত বুকমার্ক দ্রুত হোম-স্ক্রিন থেকে অ্যাক্সেস করা যায়।
কেন Hostinger-এ Hiccup রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।