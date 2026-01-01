এক ক্লিকে Agenta স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এলএলএমওপস প্ল্যাটফর্ম যা প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণকে একটি সমন্বিত ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Agenta দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Agenta হল একটি এন্ড-টু-এন্ড LLMOps প্ল্যাটফর্ম যা প্রোডাকশন LLM অ্যাপ্লিকেশন শিপিংয়ের জন্য ওয়ার্কফ্লোকে একত্রিত করে। দলগুলি এটিকে একটি সাইড-বাই-সাইড প্লেগ্রাউন্ডে প্রম্পটগুলিতে পুনরাবৃত্তি করতে, কনফিগারেশন সংস্করণ করতে, টেস্ট সেটের বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন চালাতে এবং সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্যতা সহ লাইভ অনুরোধগুলি ট্রেস করতে ব্যবহার করে — সবই একই ইন্টারফেস থেকে।
আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রম্পট, মূল্যায়ন ডেটাসেট এবং ট্রেস ডেটা রাখে। কোনো প্রতি-সিট ফি নেই, ট্রেসে কোনো টোকেন কোটা নেই, এবং অন্তর্ভুক্ত SDK ও প্রক্সি পরিষেবার মাধ্যমে যেকোনো LLM প্রদানকারীকে একত্রিত করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।
Agenta-এর মূল ফিচারগুলো
প্রম্পট প্লেগ্রাউন্ড
একটি ভিজ্যুয়াল প্লেগ্রাউন্ডে মডেল এবং প্যারামিটার জুড়ে প্রম্পটগুলি পাশাপাশি তুলনা করুন, তারপর বিজয়ী ভেরিয়েন্টগুলিকে সংস্করণযুক্ত কনফিগারেশনগুলিতে প্রচার করুন।
স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন
স্থাপন করার আগে সঠিকতা, সাদৃশ্য এবং রিগ্রেশন স্কোর করতে বিল্ট-ইন ইভালুয়েটর বা কাস্টম কোড ব্যবহার করে টেস্ট সেটের বিরুদ্ধে প্রম্পট চালান।
LLM পর্যবেক্ষণযোগ্যতা
যেকোনো LLM প্রদানকারী বা ফ্রেমওয়ার্কের জন্য সম্পূর্ণ ইনপুট, আউটপুট, লেটেন্সি এবং খরচ মেট্রিক্স সহ নেস্টেড স্প্যানগুলির মাধ্যমে প্রতিটি অনুরোধ ট্র্যাক করুন।
প্রম্পট ভার্সনিং
পরিবেশ, রোলব্যাক এবং একটি রেজিস্ট্রি সহ সংস্করণযুক্ত আর্টিফ্যাক্ট হিসাবে প্রম্পট কনফিগারেশনগুলি পরিচালনা করুন, যা অ্যাপ্লিকেশন কোড থেকে প্রম্পটগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে।
ফ্রেমওয়ার্ক নিরপেক্ষ
SDKs এবং OpenTelemetry-সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেসিং LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, এবং অন্য যেকোনো LLM স্ট্যাকের সাথে একত্রিত হয়।
কেন Hostinger-এ Agenta রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।