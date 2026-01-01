এক ক্লিকে InfluxDB 2 স্থাপন করুন।
একটি একক অ্যাপ্লিকেশনে ডেটাবেস, ভিজ্যুয়ালাইজেশন, অ্যালার্টিং এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণকে একত্রিত করে এমন সমন্বিত টাইম সিরিজ প্ল্যাটফর্ম।
InfluxDB 2-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
InfluxDB 2 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
InfluxDB 2 হলো একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত টাইম সিরিজ প্ল্যাটফর্ম যা একটি অ্যাপ্লিকেশনে ইনজেশন, স্টোরেজ, কোয়েরি করা, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং অ্যালার্টিং পরিচালনা করে। Flux কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ সহ TSM স্টোরেজ ইঞ্জিনের উপর নির্মিত, এটি একটি আধুনিক ওয়েব UI-এর পাশাপাশি উচ্চ-থ্রুপুট ডেটা ইনজেশন এবং দক্ষ কম্প্রেশন সরবরাহ করে — যা মৌলিক পর্যবেক্ষণযোগ্যতা (observability) ওয়ার্কফ্লোর জন্য Grafana বা Kapacitor-এর মতো আলাদা টুলগুলিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
আপনার নিজের VPS-এ InfluxDB 2 স্ব-হোস্ট করা ম্যানেজড ক্লাউড অফারিংগুলিতে প্রচলিত প্রতি-ডেটাপয়েন্ট মূল্য এবং ডেটা ইগ্রেস খরচ দূর করে। ইনজেশন ভলিউম নির্বিশেষে আপনি IoT ডিভাইস ফ্লিট, অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক ডেটা পাইপলাইনের জন্য অনুমানযোগ্য খরচ পান, বছরের পর বছর ঐতিহাসিক টেলিমেট্রির জন্য স্থায়ী স্টোরেজ সহ।
InfluxDB 2-এর মূল ফিচারগুলো
ফ্ল্যাক্স ক্যোয়ারি ভাষা
ফ্লাক্স একটি কার্যকরী স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা টাইম সিরিজ ডেটার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা একটি একক কোয়েরিতে রূপান্তর, একত্রীকরণ এবং একাধিক উৎস থেকে ডেটা সংযুক্ত করা সম্ভব করে তোলে।
সমন্বিত ওয়েব UI
অন্তর্নির্মিত ইন্টারফেসে একটি ভিজ্যুয়াল কোয়েরি বিল্ডার, ড্যাশবোর্ড এডিটর এবং ডেটা এক্সপ্লোরার রয়েছে, তাই শুরু করার জন্য কোনো বাহ্যিক ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলের প্রয়োজন নেই।
বিল্ট-ইন অ্যালার্টিং
Slack, PagerDuty, HTTP ওয়েবহুক এবং আরও অনেক কিছুর জন্য নোটিফিকেশন এন্ডপয়েন্ট সহ InfluxDB 2-এ সরাসরি থ্রেশহোল্ড এবং ডেডম্যান চেক কনফিগার করুন।
টাস্ক ইঞ্জিন
ডাউনস্যাম্পলিং, ETL রূপান্তর, এবং ডেটা একত্রীকরণের জন্য ফ্লাক্স স্ক্রিপ্ট শিডিউল করুন, কোনো বাহ্যিক ক্রন জব বা পৃথক পাইপলাইন পরিষেবা ছাড়াই।
টোকেন-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
নির্দিষ্ট বালতিগুলির জন্য সীমাবদ্ধ গ্রানুলার রিড/রাইট টোকেনগুলি একটি ইনস্ট্যান্স ভাগ করে নেওয়া একাধিক দল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ InfluxDB 2 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।