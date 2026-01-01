এক ক্লিকে Langflow স্থাপন করুন।
OpenAI, Anthropic, এবং স্থানীয় মডেল ব্যবহার করে এলএলএম অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এআই ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার।
Langflow-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Langflow দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Langflow হলো একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপার এবং টিমকে একটি ভিজ্যুয়াল ক্যানভাসের মাধ্যমে AI-পাওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সাহায্য করে। LLM, ভেক্টর ডেটাবেস, API এবং ডেটা সোর্স কম্পোনেন্ট ড্র্যাগ ও ড্রপ করে কানেক্ট করুন — কোনো বয়লারপ্লেট কোডের প্রয়োজন নেই। এটি OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini এবং লোকালি হোস্ট করা মডেলগুলোকে সাপোর্ট করে, যা চ্যাটবট, RAG পাইপলাইন এবং মাল্টি-এজেন্ট ওয়ার্কফ্লো তৈরি করা সহজ করে তোলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Langflow হোস্ট করলে AI ওয়ার্কফ্লো এবং কথোপকথনের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, যা ভেন্ডর লক-ইন দূর করে এবং RAG পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত সংবেদনশীল ডকুমেন্টগুলো আপনার পরিবেশ থেকে কখনোই বাইরে যায় না তা নিশ্চিত করে। এই টেমপ্লেটটিতে ফ্লো, ইউজার এবং অ্যাপ্লিকেশন স্টেটের নির্ভরযোগ্য পারসিস্টেন্সের জন্য PostgreSQL অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Langflow-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার
পাইপলাইন বয়লারপ্লেট কোড না লিখে একটি ক্যানভাসে কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করে LLM অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করুন।
একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন
একই ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে OpenAI, Anthropic, Google Gemini, এবং স্থানীয় Ollama মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
RAG পাইপলাইন
ভেক্টর ডেটাবেসগুলিকে LLM-এর সাথে সংযুক্ত করুন রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে যা আপনার নিজস্ব নথি থেকে প্রশ্নের উত্তর দেবে।
API স্থাপনা
প্রোডাকশন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে একীকরণের জন্য যেকোনো সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লোকে একটি REST API এন্ডপয়েন্ট হিসাবে উন্মুক্ত করুন।
কাস্টম কম্পোনেন্ট
মালিকানাধীন লজিক, অভ্যন্তরীণ API, অথবা বিশেষায়িত ডেটা উৎস ব্যবহার করে ল্যাংফ্লোকে প্রসারিত করতে পাইথন কম্পোনেন্ট লিখুন।
কেন Hostinger-এ Langflow রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।