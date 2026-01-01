Mayan EDMS-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে মায়ান ইডিএমএস মোতায়েন করুন।

ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওসিআর, ফুল-টেক্সট সার্চ, ওয়ার্কফ্লো, রোল-ভিত্তিক অনুমতি এবং সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ সহ।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে মায়ান ইডিএমএস মোতায়েন করুন।

Mayan EDMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Mayan EDMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

মায়ান ইডিএমএস একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের নথিগুলি ধারণ করে, সংরক্ষণ করে, সংগঠিত করে এবং পুনরুদ্ধার করে। জ্যাঙ্গোতে নির্মিত এবং বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা, আইনি, সরকারি এবং আর্থিক সংস্থাগুলিতে ব্যবহৃত, মায়ান ওসিআর, ফুল-টেক্সট সার্চ, স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো, সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, সংস্করণ ইতিহাস এবং মেটাডেটা-চালিত ক্যাবিনেট সরবরাহ করে — এমন বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত বাণিজ্যিক ডিএমএস পণ্যগুলিতে পাওয়া যায় যার প্রতি সিটের জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ হয়।

আপনার ভিপিএস-এ মায়ান ইডিএমএস স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি নথি, অডিট লগ এবং ওয়ার্কফ্লো আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে যাওয়ার পরিবর্তে। নথিগুলি বিশ্রামে এনক্রিপ্ট করা অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয় এবং সমৃদ্ধ অনুমতি ব্যবস্থা আপনাকে বিভাগ, ক্লায়েন্ট বা কমপ্লায়েন্স স্কোপগুলির মধ্যে দৃশ্যমানতা আলাদা করতে দেয়।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Mayan EDMS-এর মূল ফিচারগুলো

OCR এবং পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান

বিল্ট-ইন ওসিআর স্ক্যান করা পিডিএফ এবং ছবি থেকে টেক্সট বের করে, প্রতিটি শব্দকে সূচীকরণ করে সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট লাইব্রেরি জুড়ে তাৎক্ষণিক পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধানের জন্য।

স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো

ডকুমেন্টের অবস্থার পরিবর্তনে শর্তসাপেক্ষ রাউটিং, সমান্তরাল পর্যালোচনা এবং ট্রিগার করা ক্রিয়া সহ বহু-ধাপের অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন।

ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি

ডকুমেন্ট, ক্যাবিনেট এবং মেটাডেটা-টাইপ স্তরে সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আপনাকে প্রতিটি বিভাগ, ক্লায়েন্ট বা সম্মতি পরিধি অনুযায়ী দৃশ্যমানতা আলাদা করতে দেয়।

ক্যাবিনেট এবং মেটাডেটা

কাস্টম মেটাডেটা ক্ষেত্র, স্মার্ট ফাইলিং নিয়ম এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য ট্যাগ-ভিত্তিক ফিল্টারিং ব্যবহার করে নথিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ক্যাবিনেটে সংগঠিত করুন।

সংস্করণ ইতিহাস এবং নিরীক্ষা লগ

প্রতিটি আপলোড, সম্পাদনা, মন্তব্য এবং দেখা সংস্করণ করা হয় এবং নিরীক্ষা করা হয়, যা সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি সম্পূর্ণ কাস্টডি চেইন প্রদান করে।

REST API এবং একীকরণ

ব্যাপক REST API এবং ওয়েবহুক সিস্টেম মায়ানকে বিদ্যমান CRM, ERP, এবং ইলেকট্রনিক-স্বাক্ষর প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে একত্রিত করা সহজ করে তোলে।

কেন Hostinger-এ Mayan EDMS রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা এবং মার্কডাউন সম্পাদনা সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকি

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