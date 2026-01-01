এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে মায়ান ইডিএমএস মোতায়েন করুন।
ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওসিআর, ফুল-টেক্সট সার্চ, ওয়ার্কফ্লো, রোল-ভিত্তিক অনুমতি এবং সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mayan EDMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মায়ান ইডিএমএস একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের নথিগুলি ধারণ করে, সংরক্ষণ করে, সংগঠিত করে এবং পুনরুদ্ধার করে। জ্যাঙ্গোতে নির্মিত এবং বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা, আইনি, সরকারি এবং আর্থিক সংস্থাগুলিতে ব্যবহৃত, মায়ান ওসিআর, ফুল-টেক্সট সার্চ, স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো, সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, সংস্করণ ইতিহাস এবং মেটাডেটা-চালিত ক্যাবিনেট সরবরাহ করে — এমন বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত বাণিজ্যিক ডিএমএস পণ্যগুলিতে পাওয়া যায় যার প্রতি সিটের জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ হয়।
আপনার ভিপিএস-এ মায়ান ইডিএমএস স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি নথি, অডিট লগ এবং ওয়ার্কফ্লো আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে যাওয়ার পরিবর্তে। নথিগুলি বিশ্রামে এনক্রিপ্ট করা অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয় এবং সমৃদ্ধ অনুমতি ব্যবস্থা আপনাকে বিভাগ, ক্লায়েন্ট বা কমপ্লায়েন্স স্কোপগুলির মধ্যে দৃশ্যমানতা আলাদা করতে দেয়।
Mayan EDMS-এর মূল ফিচারগুলো
OCR এবং পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
বিল্ট-ইন ওসিআর স্ক্যান করা পিডিএফ এবং ছবি থেকে টেক্সট বের করে, প্রতিটি শব্দকে সূচীকরণ করে সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট লাইব্রেরি জুড়ে তাৎক্ষণিক পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধানের জন্য।
স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো
ডকুমেন্টের অবস্থার পরিবর্তনে শর্তসাপেক্ষ রাউটিং, সমান্তরাল পর্যালোচনা এবং ট্রিগার করা ক্রিয়া সহ বহু-ধাপের অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
ডকুমেন্ট, ক্যাবিনেট এবং মেটাডেটা-টাইপ স্তরে সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আপনাকে প্রতিটি বিভাগ, ক্লায়েন্ট বা সম্মতি পরিধি অনুযায়ী দৃশ্যমানতা আলাদা করতে দেয়।
ক্যাবিনেট এবং মেটাডেটা
কাস্টম মেটাডেটা ক্ষেত্র, স্মার্ট ফাইলিং নিয়ম এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য ট্যাগ-ভিত্তিক ফিল্টারিং ব্যবহার করে নথিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ক্যাবিনেটে সংগঠিত করুন।
সংস্করণ ইতিহাস এবং নিরীক্ষা লগ
প্রতিটি আপলোড, সম্পাদনা, মন্তব্য এবং দেখা সংস্করণ করা হয় এবং নিরীক্ষা করা হয়, যা সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি সম্পূর্ণ কাস্টডি চেইন প্রদান করে।
REST API এবং একীকরণ
ব্যাপক REST API এবং ওয়েবহুক সিস্টেম মায়ানকে বিদ্যমান CRM, ERP, এবং ইলেকট্রনিক-স্বাক্ষর প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে একত্রিত করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Mayan EDMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।