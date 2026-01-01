এক ক্লিকে Hemmelig স্থাপন করুন।
এনক্রিপ্ট করা, স্ব-ধ্বংসকারী গোপনীয়তা এককালীন লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করুন যা প্রথমবার পড়ার পর অদৃশ্য হয়ে যায়।
Hemmelig-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hemmelig দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hemmelig হলো এনক্রিপ্টেড, সেলফ-ডেস্ট্রাক্টিং লিঙ্কের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশন। পাসওয়ার্ড, API কী এবং ব্যক্তিগত নোট ব্রাউজার থেকে বের হওয়ার আগেই ক্লায়েন্ট-সাইডে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই সার্ভার শুধুমাত্র এমন সাইফারটেক্সট স্টোর করে যা এটি ডিক্রিপ্ট করতে পারে না। প্রতিটি গোপনীয় তথ্য একটি পাসফ্রেজের মাধ্যমে লক করা যেতে পারে, IP দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য সেট করা যেতে পারে, অথবা সর্বোচ্চ সংখ্যক ভিউতে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Hemmelig চালানো প্রতিটি শেয়ার করা ক্রেডেনশিয়ালকে তৃতীয় পক্ষের অবকাঠামো থেকে দূরে রাখে। আপনি রিটেনশন রুলস, অ্যাক্সেস লগ এবং এনক্রিপশন বাউন্ডারি নিয়ন্ত্রণ করেন, যা এমন দলগুলোর জন্য উপযুক্ত যারা ক্রেডেনশিয়াল, গ্রাহকের ডেটা বা ইমেল বা চ্যাট ইতিহাসে রাখার জন্য খুব সংবেদনশীল এমন যেকোনো পেলোড হস্তান্তর করে।
Hemmelig-এর মূল ফিচারগুলো
ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন
গোপন তথ্য আপলোড করার আগে ব্রাউজারে AES-256-GCM ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয়, ফলে সার্ভার কখনও প্লেইনটেক্সট দেখতে পায় না।
এককালীন লিঙ্ক
প্রতিটি লিঙ্ক একটি কনফিগারযোগ্য ভিউ গণনা বা মেয়াদ শেষ হওয়ার উইন্ডোর পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, কোনো চিহ্ন না রেখে।
পাসওয়ার্ড ও আইপি সুরক্ষা
একটি ঐচ্ছিক পাসফ্রেজ দিয়ে গোপন তথ্য সুরক্ষিত করুন অথবা নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত স্তরের জন্য নির্দিষ্ট আইপি রেঞ্জে অ্যাক্সেস সীমিত করুন।
এনক্রিপ্ট করা ফাইল আপলোড
একটি গোপনীয়তার সাথে ফাইল সংযুক্ত করুন, টেক্সট পেলোডগুলির জন্য ব্যবহৃত একই এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সহ, যা প্রমাণীকৃত ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুত।
QR কোড শেয়ারিং
যেকোনো গোপন লিঙ্কের জন্য QR কোড তৈরি করুন যাতে প্রাপকরা দীর্ঘ URL কপি না করেই এটি ফোনে খুলতে পারে।
কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
যেকোনো ব্যক্তি সাইন আপ না করেই একটি গোপনীয়তা তৈরি এবং খুলতে পারে, যখন ঐচ্ছিক অ্যাকাউন্টগুলি ফাইল এবং ইতিহাস আনলক করে।
কেন Hostinger-এ Hemmelig রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।