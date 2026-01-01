এক ক্লিকে Matomo ইনস্টল করুন।
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা এবং জিডিপিআর (GDPR) সম্মতি সহ, ১ মিলিয়নের বেশি ওয়েবসাইট দ্বারা বিশ্বস্ত শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম।
Matomo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Matomo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Matomo হল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম, যা ১৯০টিরও বেশি দেশে ১ মিলিয়নের বেশি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। Google Analytics-এর একটি প্রাইভেসি-ফার্স্ট বিকল্প হিসেবে, এটি বিস্তারিত ভিজিটর অ্যানালিটিক্স, কনভার্সন ট্র্যাকিং, হিটম্যাপ, সেশন রেকর্ডিং এবং A/B টেস্টিং প্রদান করে, যেখানে আপনার ১০০% ডেটা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে। কোনো তৃতীয় পক্ষ আপনার ভিজিটর ডেটা পায় না এবং অ্যাড ব্লকারগুলি ক্লাউড অ্যানালিটিক্স স্ক্রিপ্ট ব্লক করলেও ট্র্যাকিং নির্ভুল থাকে।
আপনার VPS-এ Matomo সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হল সীমাহীন ওয়েবসাইট, প্রতি ভিজিটরের জন্য কোনো ফি নেই এবং GDPR, HIPAA, ও অন্যান্য ডেটা রেসিডেন্সি রেগুলেশনের সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি — যা এটিকে এমন সংস্থাগুলির জন্য পছন্দের অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম করে তোলে যারা বাইরের বিক্রেতাদের কাছে ভিজিটর ডেটা পাঠাতে পারে না।
Matomo-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
সমস্ত ভিজিটর ডেটা আপনার পরিকাঠামোতেই থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের সাথে শেয়ার করা হয় না, কোনো বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক প্রোফাইলিং নেই, এবং আপনার অ্যানালিটিক্সে কোনো বিক্রেতার অ্যাক্সেস নেই।
GDPR পালন
অন্তর্নির্মিত গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ, সম্মতি ব্যবস্থাপনা, এবং ডেটা বেনামীকরণ সরঞ্জামগুলি নিয়ন্ত্রক সম্মতিকে সহজ করে তোলে।
রূপান্তর ট্র্যাকিং
কী রূপান্তর ঘটায় তা বোঝার জন্য আপনার সম্পূর্ণ ভিজিটর যাত্রাপথে লক্ষ্য, ফানেল এবং অ্যাট্রিবিউশন পরিমাপ করুন।
হিটম্যাপ ও সেশন রেকর্ডিং
ভিজ্যুয়াল হিটম্যাপ এবং রেকর্ড করা ব্রাউজিং সেশনগুলির মাধ্যমে দেখুন ব্যবহারকারীরা কোথায় ক্লিক করে, স্ক্রল করে এবং দ্বিধা করে।
ই-কমার্স অ্যানালিটিক্স
ডেডিকেটেড ই-কমার্স রিপোর্টের মাধ্যমে রাজস্ব, পণ্যের কার্যকারিতা, কার্ট পরিত্যাগ এবং গ্রাহকের জীবনকাল মূল্য ট্র্যাক করুন।
আনলিমিটেড ওয়েবসাইট
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি ওয়েবসাইট একটি মাত্র Matomo ইনস্ট্যান্স থেকে ট্র্যাক করুন, কোনো প্রতি-সাইট ফি বা প্ল্যান আপগ্রেড ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Matomo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।