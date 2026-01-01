এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে জাম্প স্থাপন করুন।
একটি স্ব-হোস্টেড স্টার্টপেজ এবং রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস পেজ যা আপনাকে একটি একক, স্টাইলিশ ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার সমস্ত প্রিয় সাইটগুলিতে তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস দেয়।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jump দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জাম্প একটি হালকা, সেলফ-হোস্টেড স্টার্টপেজ এবং রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস মনিটর যা আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক এক জায়গায় সংগঠিত রাখতে ডিজাইন করা হয়েছে। PHP দিয়ে তৈরি এবং একটি একক ডকার কন্টেইনার হিসাবে পরিবেশিত, এটি দ্রুত লোড হয়, সুরক্ষিত থাকে এবং চালানোর জন্য কোনো ডেটাবেস বা বাহ্যিক নির্ভরতার প্রয়োজন হয় না। সাইটগুলি একটি JSON ফাইলের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, চলমান ডকার কন্টেইনার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে, অথবা উভয়ের সংমিশ্রণেও হতে পারে।
জাম্প কাস্টম ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবং আনস্প্ল্যাশ ইন্টিগ্রেশন, বহু-ভাষা ডিসপ্লে, ট্যাগ-ভিত্তিক সাইট ক্যাটাগরাইজেশন, কনফিগারযোগ্য সার্চ ইঞ্জিন সহ কীবোর্ড-চালিত সার্চ এবং স্থানীয় সময় ও আবহাওয়ার জন্য ঐচ্ছিক ওপেন ওয়েদার ম্যাপ ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে। এর পরিচ্ছন্ন, রেসপনসিভ ডিজাইন ডেস্কটপ এবং মোবাইলের সাথে মানিয়ে যায়, যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে এক ক্লিকে যেকোনো বুকমার্ক করা পরিষেবাতে পৌঁছাতে দেয়।
Jump-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস মনিটরিং
জাম্প আপনার ড্যাশবোর্ডের প্রতিটি সাইটের উপলব্ধতা পরীক্ষা করে এবং লাইভ স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর প্রদর্শন করে যাতে কোনো পরিষেবা ডাউন হলে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেন।
Docker স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ
কন্টেইনার লেবেল ব্যবহার করে চলমান ডকার কন্টেইনারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্যাশবোর্ড এন্ট্রি হিসাবে তালিকাভুক্ত করুন, ম্যানুয়াল আপডেট ছাড়াই আপনার স্টার্টপেজকে আপনার অবকাঠামোর সাথে সিঙ্কে রাখুন।
ট্যাগ-ভিত্তিক সংগঠন
ট্যাগ দিয়ে সাইটগুলিকে গ্রুপ করুন এবং থিমযুক্ত পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে নেভিগেট করুন, আপনার সর্বাধিক ব্যবহৃত লিঙ্কগুলি হোম স্ক্রিনে দৃশ্যমান রেখে যখন দীর্ঘ তালিকাগুলি সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ থাকে।
কীবোর্ড-চালিত অনুসন্ধান
Ctrl+Shift+/ দিয়ে মাল্টি-ইঞ্জিন সার্চ বার খুলুন এবং Google, DuckDuckGo, Bing, অথবা যেকোনো কাস্টম ইঞ্জিন অনুসন্ধান করুন মাউস ব্যবহার না করেই।
কাস্টম ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আবহাওয়া
আপনার নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি ব্যবহার করুন অথবা এলোমেলো দৃশ্যের জন্য Unsplash সংযোগ করুন, এবং স্থানীয় সময় ও বর্তমান আবহাওয়ার অবস্থা প্রদর্শনের জন্য একটি Open Weather Map API কী যোগ করুন।
কোন ডেটাবেস প্রয়োজন নেই
জাম্প একটি একক কন্টেইনার হিসাবে চলে, কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস ছাড়াই, যা এটিকে স্থাপন করা, ব্যাক আপ করা এবং সার্ভারগুলির মধ্যে সরানো অত্যন্ত সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Jump রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।