এক ক্লিকে LLDAP স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের প্রমাণীকরণ সার্ভার যা স্ব-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি মতামতপূর্ণ, সরলীকৃত LDAP ব্যাকএন্ড সরবরাহ করে।
LLDAP-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LLDAP দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LLDAP হলো একটি লাইটওয়েট, অপিনিয়নেটেড অথেন্টিকেশন সার্ভার যা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ওয়েব অ্যাডমিন UI দ্বারা সমর্থিত একটি স্ট্যান্ডার্ড LDAP ইন্টারফেস উন্মুক্ত করে। যেখানে ঐতিহ্যবাহী LDAP সেটআপের জন্য শত শত পৃষ্ঠার স্কিমা, ACL এবং slapd কনফিগারেশন প্রয়োজন হয়, সেখানে LLDAP বক্সের বাইরেই যুক্তিসঙ্গত ডিফল্ট সরবরাহ করে: পূর্বনির্ধারিত ইউজার/গ্রুপ/ইমেল স্কিমা, একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ম্যানেজার এবং একটি একক বাইনারি যা মিলিসেকেন্ডের মধ্যে শুরু হয়।
আপনার VPS-এ LLDAP সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে প্রতিটি সেলফ-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনের জুড়ে ইউজার অ্যাকাউন্টের জন্য একটি একক সত্যের উৎস দেয় যা LDAP ব্যবহার করে — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, এবং আরও অনেক কিছু — OpenLDAP-এর অপারেশনাল ওভারহেড ছাড়াই। ইউজাররা এক জায়গায় থাকে, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রুপগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে।
LLDAP-এর মূল ফিচারগুলো
LDAP আমাদের বাকিদের জন্য
যুক্তিসঙ্গত ডিফল্ট সহ একটি মানসম্মত LDAP সার্ভার, যাতে OpenLDAP প্রত্যাশী অ্যাপগুলি স্কিমা এবং ACL রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা ছাড়াই সহজেই কাজ করে।
ওয়েব অ্যাডমিন ইউআই
একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী, গ্রুপ এবং সদস্যপদ পরিচালনা করুন — কোনো ldif ফাইল নেই, কোনো কমান্ড-লাইন ldapadd নেই, কোনো স্কিমা সম্পাদনা নেই।
সত্যের একক উৎস
প্রতিটি স্ব-হোস্টেড অ্যাপ একটি ব্যবহারকারী ডেটাবেস থেকে পড়ে, তাই পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, নিষ্ক্রিয়করণ এবং গ্রুপ সদস্যতা আপডেট একবারে সব জায়গায় প্রযোজ্য হয়।
GraphQL প্রশাসনিক API
স্ট্যান্ডার্ড এলড্যাপ বাইন্ড/সার্চ ইন্টারফেসের পাশাপাশি একটি টাইপ করা গ্রাফকিউএল এপিআই-এর মাধ্যমে প্রভিশনিং এবং গ্রুপ ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করুন।
পাসওয়ার্ড রিসেট কর্মপ্রবাহ
শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য বিল্ট-ইন ইমেল-ভিত্তিক পাসওয়ার্ড রিসেট ফ্লো, যাতে অ্যাডমিনরা ভুলে যাওয়া পাসওয়ার্ডের জন্য হেল্প ডেস্ক না হয়ে যায়।
ছোট পদচিহ্ন
SQLite পার্সিস্টেন্স সহ একক রাস্ট বাইনারি ন্যূনতম CPU এবং RAM ব্যবহার করে, VPS-এ সেই অ্যাপগুলির জন্য হেডরুম রেখে যায় যাদের এটি আসলে প্রয়োজন।
কেন Hostinger-এ LLDAP রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।