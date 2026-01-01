এক ক্লিকে PiGallery2 স্থাপন করুন।
দ্রুত, ডিরেক্টরি-প্রথম স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি যা ডিস্কে থাকা ছবির একটি ফোল্ডারকে একটি পরিমার্জিত ওয়েব অ্যালবামে পরিণত করে।
PiGallery2-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PiGallery2 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PiGallery2 হল একটি ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি যা ডিস্কে থাকা ছবির একটি ডিরেক্টরি নেয় এবং এটিকে একটি দ্রুত, আধুনিক ওয়েব গ্যালারি হিসাবে পরিবেশন করে — কোনো আপলোড পাইপলাইন নেই, কোনো মালিকানাধীন ডেটাবেস নেই, কোনো SaaS নির্ভরতা নেই। আপনি ইতিমধ্যেই যে ডিরেক্টরি বিন্যাস ব্যবহার করেন, সেটিই দর্শকদের ব্রাউজ করার জন্য অ্যালবাম কাঠামোতে পরিণত হয়, তাই এটি ব্যক্তিগত ছবির আর্কাইভ, ইভেন্ট গ্যালারি, পারিবারিক ছুটির অ্যালবাম এবং হালকা পোর্টফোলিওর জন্য সমানভাবে ভালো কাজ করে।
আপনার নিজের VPS-এ PiGallery2 স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোর মধ্যে ছবি এবং মেটাডেটা রাখে, একটি পাবলিক ফটো সার্ভিসের পরিবর্তে যা মুখ শনাক্তকরণ বা প্রশিক্ষণের ডেটার জন্য ছবির বিষয়বস্তু খনন করে। Node.js ব্যাকএন্ড ইচ্ছাকৃতভাবে হালকা — এটি একটি Raspberry Pi-তে ভালোভাবে চলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল — তাই একটি ছোট VPS প্ল্যান দ্রুত থাম্বনেইল এবং সমৃদ্ধ UI পরিবেশন করার পাশাপাশি হাজার হাজার ছবি স্বাচ্ছন্দ্যে হোস্ট করে।
PiGallery2-এর মূল ফিচারগুলো
ডিরেক্টরি-প্রথম মডেল
আপনার বিদ্যমান ফোল্ডার কাঠামো অ্যালবাম অনুক্রম হয়ে যায় — SCP, rsync, অথবা একটি সিঙ্ক টুলের মাধ্যমে নতুন ছবি যোগ করুন এবং সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়।
দ্রুত থাম্বনেইল
ব্যাকগ্রাউন্ড ইনডেক্সার বিভিন্ন আকারের থাম্বনেইল তৈরি করে, যা ডিস্কে ক্যাশে করা থাকে যাতে দর্শকরা প্রথমবার লোড করার সময়ও মসৃণ স্ক্রোলিং পায়।
EXIF এবং মানচিত্র দৃশ্য
EXIF মেটাডেটা পড়ে যা প্রতিটি ছবির তথ্য পৃষ্ঠা, জিওট্যাগ করা মানচিত্র দৃশ্য এবং ক্যামেরা, তারিখ বা ট্যাগ দ্বারা অনুসন্ধানকে সক্ষম করে।
সার্চ এবং ফিল্টারিং
তারিখের পরিসর, অবস্থান, মুখমণ্ডল, ট্যাগ, রেটিং, অথবা ফাইলের নাম দ্বারা অনুসন্ধান করুন কোনো বাহ্যিক ইনডেক্সার ছাড়াই — সমস্ত মেটাডেটা স্থানীয় SQLite ডেটাবেসে থাকে।
ভাগাভাগি ও প্রাইভেসি
ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সহ প্রতিটি অ্যালবামের জন্য শেয়ার করার যোগ্য লিঙ্ক তৈরি করুন, অথবা অ্যালবামগুলিকে শুধুমাত্র প্রমাণীকৃত ব্যবহারকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ করুন।
শুধুমাত্র পঠনযোগ্য লাইব্রেরি
ছবির ডিরেক্টরি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য হিসাবে মাউন্ট করা হয়েছে যাতে সার্ভার স্ক্যান বা থাম্বনেইল তৈরির সময় দুর্ঘটনাক্রমে আসল ছবিগুলি পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে না পারে।
কেন Hostinger-এ PiGallery2 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।