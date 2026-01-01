এক ক্লিকে Matrix Synapse স্থাপন করুন।
সম্পূর্ণ ফেডারেশন সমর্থন সহ নিরাপদ রিয়েল-টাইম যোগাযোগের জন্য একটি বিকেন্দ্রীভূত, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড চ্যাট সার্ভার।
Matrix Synapse-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Matrix Synapse দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Matrix Synapse হলো Matrix ওপেন কমিউনিকেশন প্রোটোকলের জন্য রেফারেন্স হোমসার্ভার, যা রিয়েল-টাইম মেসেজিং, ভয়েস ও ভিডিও কল, ফাইল শেয়ারিং এবং সার্ভারগুলির একটি ফেডারেশন নেটওয়ার্ক জুড়ে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সক্ষম করে। বিশ্বজুড়ে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এন্টারপ্রাইজ দ্বারা বিশ্বস্ত, Synapse আপনার ইউজারদের নিরাপদে যোগাযোগ করতে দেয় যখন সমস্ত ডেটা আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে।
ফেডারেশন আপনার সার্ভারকে অন্যান্য Matrix সার্ভারের সাথে নির্বিঘ্নে কানেক্ট করতে দেয়, যাতে আপনার ইউজাররা গ্লোবাল Matrix নেটওয়ার্কে যে কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারে। Slack, Discord, IRC এবং Telegram-এর সাথে ব্রিজের মাধ্যমে, Synapse বিদ্যমান কমিউনিকেশন ওয়ার্কফ্লোতে ইন্টিগ্রেট করে কাউকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে বাধ্য না করে।
Matrix Synapse-এর মূল ফিচারগুলো
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
সমস্ত ব্যক্তিগত বার্তা এবং গ্রুপ চ্যাট ডিফল্টরূপে এনক্রিপ্ট করা হয়, ডেটা ব্যক্তিগত থাকে তা নিশ্চিত করে এমনকি সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের থেকেও।
ফেডারেশন সমর্থন
নির্বিঘ্ন ক্রস-সার্ভার ফেডারেশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যেকোনো ম্যাট্রিক্স সার্ভারে ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্ল্যাটফর্ম ব্রিজ
প্রোটোকল ব্রিজের মাধ্যমে স্ল্যাক, ডিসকর্ড, আইআরসি, টেলিগ্রাম এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ করুন।
রুম এবং স্পেস
সুসংগঠিত যোগাযোগের জন্য রুম, স্পেস, থ্রেড, প্রতিক্রিয়া এবং বার্তা সম্পাদনার মাধ্যমে কথোপকথন সংগঠিত করুন।
ভয়েস এবং ভিডিও কল
বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই ম্যাট্রিক্স ক্লায়েন্টদের মধ্যে সরাসরি ভিওআইপি ভয়েস এবং ভিডিও কল করুন।
SSO একীকরণ
এন্টারপ্রাইজ একক সাইন-অনের জন্য OIDC, SAML, এবং CAS প্রদানকারীদের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করুন।
কেন Hostinger-এ Matrix Synapse রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।